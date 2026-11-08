Daniel Ziblatt warnt vor autoritärem Trend nach US Midterms

Politikwissenschaftler Daniel Ziblatt analysiert die Folgen der Midterm-Wahlen in den USA. Er sieht teilweise Entspannung, aber anhaltende Risiken durch kompetitiven Autoritarismus und strategische Veränderungen.

Der Politikwissenschaftler Daniel Ziblatt stufte die Folgen der jüngsten Midterm-Wahlen in den Vereinigten Staaten als teilweise entwarnet, aber nicht als vollständig geheilt ein. Obwohl die Demokratische Partei einen umfassenden Sieg erringen konnte, hält Ziblatt die Gefahr einer Erosion der US-amerikanischen Demokratie für weiterhin bestehen. Die Wahlniederlage der Republikaner zeigt, dass Opposition in diesem System möglich bleibt, doch dies allein stoppe den Trend hin zum kompetitiven Autoritarismus nicht.

Definition und Mechanismen des autoritären Trends

Ziblatt definiert den Begriff des kompetitiven Autoritarismus als ein politisches System, in dem die gesetzlichen und institutionellen Rahmenbedingungen so stark zugunsten der amtierenden Machthaber verzerrt sind, dass es für die Opposition nahezu unmöglich wird, Wahlen zu gewinnen. In solchen Regimen werden unterschiedliche Methoden angewendet, um politische Gegner systematisch auszuschalten. Dazu gehören die gezielte Beeinflussung der Presseberichterstattung, die massive Erschwerung des Zugangs zu Finanzmitteln für oppositionelle Gruppen sowie die einseitige Änderung der Wahlregeln.

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Es handelt sich bei dieser Entwicklung um eine moderne Form des Autoritarismus, die Parallelen zu politischen Strukturen in Ländern wie der Türkei oder Indien aufweist. In einem solchen Umfeld ist es durchaus möglich, dass die Opposition zeitweise Wahlen gewinnt, ohne dass die Demokratie automatisch als gesund gilt. Diese Dynamik ist unter anderem in Ungarn oder aktuell in Serbien zu beobachten. Dennoch betrachtet Ziblatt die Midterms als eine kritische "Stunde null" für die US-Demokratie, die die Chance auf eine echte demokratische Wiederbelebung bietet, auch wenn das Ende dieser Gefahr keineswegs sicher ist.

Resilienz der Demokraten und Einfluss von Elon Musk

Die Entscheidung darüber, wohin sich die US-Politik entwickeln wird, hängt maßgeblich von den Strategien ab, die die Demokratische Partei in den kommenden Jahren verfolgen wird. Ziblatt betont, dass es enorm wichtig sei, sich sowohl der Verwundbarkeit der Demokratie als auch ihrer inhärenten Widerstandskraft bewusst zu sein. Die USA verfügen über bedeutende Quellen dieser Resilienz, die in vielen anderen Demokratien nicht in dieser Form vorhanden sind. Die Demokratische Partei ist extrem gut finanziert, hervorragend organisiert und verfügt über herausragende politische Talente.

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Ein entscheidender Faktor in den jüngsten Wahlen war der massive finanzielle Einsatz durch Oligarchen wie Elon Musk, der versuchte, die Ergebnisse durch immense Geldsummen zu beeinflussen. Die Wahlergebnisse liefern jedoch Belege dafür, dass dieses Vorgehen im Kontext amerikanischer Wahlen nicht immer zu den gewünschten Ergebnissen führt. Durch eine erfolgreiche Mobilisierung der Wählerbasis konnte ein Gegengewicht, also sogenannte "Macht der Menschen", zu dem eingekauften Kapital aufgebaut werden. Dennoch schärft politisches Geld die ohnehin schon ungleichen Wettbewerbsbedingungen weiter an.

Finanzungleichgewicht in Florida und Taktiken von Donald Trump

Die Notwendigkeit, sich nicht durch einzelne Erfolge zu sehr beruhigen zu lassen, verdeutlicht ein Beispiel aus Florida. Für den Gouverneurswahlkampf in diesem Bundesstaat stellten die Republikaner 160 Millionen Dollar zur Verfügung, während die Demokratische Partei nur über 20 Millionen Dollar verfügte. Trotz dieses eklatanten finanziellen Nachteils gewannen die Demokraten mit einem Vorsprung von nur zwei Prozentpunkten. Wären den Demokraten zusätzliche 100 Millionen Dollar zur Verfügung gestanden, hätte sich das Ergebnis möglicherweise noch zugunsten ihrer Partei verschoben. Dies zeigt, dass der Aufwand, großem Kapital entgegenzuwirken, immens ist und nicht immer automatisch zum Erfolg führt.

Auch die Drohung von Donald Trump, die Nationalgarde zu Wahllokalen zu schicken, um Wähler einzuschüchtern, blieb ohne direkte Ausführung. Ziblatt führt hierfür zwei Hauptgründe an. Zum einen stand Trump selbst nicht zur Wahl, weshalb er nicht alle politischen Register zog und keine feste Solidarität zur Republikanischen Partei empfindet. Zum anderen ist es in den USA aufgrund der schieren Größe des Landes und der Tausenden von Wahllokalen extrem schwierig, Wahlen auf diese Weise zu stehlen. Dennoch versuchte Trump dies durch unzählige Gerichtsverfahren und die Einschränkung des Wahlrechts.

Gerrymandering und überraschende Verschiebungen

Beide politischen Parteien haben versucht, durch Gerrymandering die Wahlbezirke zu ihren Gunsten neu zu gestalten, wobei diese Strategie für die Republikaner dieses Mal nach hinten losging. Gerrymandering funktioniert nur dann zuverlässig, wenn alle Wähler genau so abstimmen, wie es die Parteiführung erwartet. Die Republikaner nutzten dabei zwei verschiedene Varianten: Sie versuchten einmal, die Wahlbezirke so zuzuschneiden, dass die Demokraten niemals über 50 Prozent der Stimmen kommen, und andererseits, alle demokratischen Wähler in einen einzigen Bezirk zu packen.

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Die Annahme der Republikaner erwies sich als falsch, da so viele Nichtwähler oder vermeintlich sichere republikanische Wähler tatsächlich für die Demokratische Partei stimmten. Besonders spannend ist zudem die Beobachtung, dass sich junge weiße Männer gegen die Republikaner gewendet haben. Dies läuft dem derzeit weltweit zu beobachtenden Trend entgegen, bei dem junge Männer stark nach rechts tendieren. Diese Gruppe galt bislang als sichere Stütze für Donald Trump. Ziblatt gab zu, dass er auf diese Verschiebung noch keine Antwort hat, wies jedoch auch auf die hohe Wahlbeteiligung unter schwarzen Wählern als weiteren bedeutenden Faktor hin.