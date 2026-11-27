Daniela Katzenberger hält wenig von strengen Regeln. Ihre Erziehung hat viel mit ihrer eigenen Kindheit zu tun.

Daniela Katzenberger hält wenig von strengen Regeln. Ihre Erziehung habe viel mit ihrer eigenen Kindheit zu tun, erklärt sie, und verliert dabei ehrliche Worte über Mutter Iris Katzenberger.

, sagt sie im Gespräch mit der "Bild". Dafür bekomme sie oft Kritik. Katzenberger hält dagegen: "Irgendwann ist Sophia 18, macht ihr eigenes Ding – und dann will ich immer noch ihre Freundin sein und nicht die nervige Mutter, die man endlich los ist.

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"Bei der Erziehung setzt Daniela Katzenberger auf Freiraum. "Ich bin keine Dinkel-Daniela, eher so ein Freigeist-Freak", sagt sie. Pädagogisch ausgedrückt versuche sie, ihre Tochter bedürfnisorientiert zu erziehen. Ob Sophia um 21:00 Uhr oder fünf Minuten später schlafen gehe, sei ihr egal.