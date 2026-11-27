TV-Star Daniela Katzenberger spricht in einem neuen Interview offen über ihre Familienverhältnisse bevor und nachdem sie Ehemann Lucas Cordalis kennenlernte.

TV-Star Daniela Katzenberger spricht in einem neuen Interview offen über ihre Familienverhältnisse bevor und nachdem sie Ehemann Lucas Cordalis kennenlernte. zur Welt, 2016 gaben sich Daniela und Lucas das Jawort – live im Fernsehen, wie es sich für zwei Reality-Stars gehört.

Inzwischen wohnt die Familie auf Mallorca und genießt dort die Ruhe, wie Daniela Katzenberger in einem aktuellen Interview miterzählt.

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„Die Daniela, die wohnt recht unerkannt auf der Insel – und die Katze wohnt in den Fernsehern der Deutschen. Familie ist für mich der Ort, wo ich einfach nur Daniela sein kann, entspannt hässlich“, scherzt sie. Eine eigene Familie zu gründen, scheint für die 40-Jährige ein großer Schritt gewesen zu sein, schließlich wuchs sie ganz anders auf als ihr Ehemann.