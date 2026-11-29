Erst durch Lucas Cordalis lernte Daniela Katzenberger ein behütetes Zuhause kennen. Nun spricht sie über ihre schwere Kindheit.

mit ihr ständig von einem Ort zum nächsten, sodass ein geregelter Alltag und ein traditionelles Familienleben in jener Phase kaum stattfanden. Oft habe sichLucas Cordalisgegenüber dem Portal.

Die schwierige Lage ihrer Mutter beschrieb sie ohne Umschweife: "Sie war chronisch angespannt und überfordert, dazu geschieden, und wir sind dauernd umgezogen.

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" Auch regelmäßige und ausgewogene Mahlzeiten gehörten offenbar nicht zu ihrem Alltag. "Meine Ernährung bestand aus Milchschnitte, Dosenravioli und Mäcces-Juniortüte. Das Gesündeste in meiner Kindheit war die Gurke auf dem Burger"und deren damalige Lebensumstände auf. Gleichzeitig zieht sie für ihr eigenes Leben eine klare Grenze: "Ich glaube, Mama hat für ihre Verhältnisse alles gegeben.