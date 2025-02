Danijel Pranjic kehrt im 43. Lebensjahr zum Fußball zurück und startet in Rumänien in der vierten Liga

Der ehemalige Bayern München-Spieler Danijel Pranjic (43) hat seine aktive Karriere überraschend wieder aufgenommen. Pranjic spielt ab sofort für den rumänischen Viertligisten ACS Adunații Copăceni aus Giurgiu.

Danijel Pranjic (43), der ehemalige Bayern München -Star, startet in Rumänien in der vierten Liga neu durch. Wie verschiedene rumänische Medien berichten, spielt Pranjic ab sofort für ACS Adunații Copăceni in Giurgiu. Die Stadt mit rund 50.000 Einwohnern liegt südlich der Hauptstadt Bukarest. Pranjic hatte eigentlich seine aktive Karriere vor vier Jahren beendet. Zuvor war er ein Jahr lang Spielertrainer bei Omonia Psevda.

Im Januar 2021 startete er als Co-Trainer bei NK Trnje Zagreb und wurde im September zum Cheftrainer befördert. Anschließend war er für zehn Spiele bei Sloboda Tuzla, 16-mal für Achyronas FC und neunmal für GOSK Gabela an der Seitenlinie. Auf diesen drei Stationen konnten er und sein Team sieben Spiele gewinnen. Nach seinem Ausscheiden im vergangenen Oktober beim bosnischen Erstligisten NK GOSK Gabela hat er sich wohl entschieden: noch einmal spielen! Aber wieso Rumänien? Unklar ist, ob Pranjic beim Klub nur als Spieler aufläuft oder auch als Spielertrainer fungiert. Eine offizielle Bestätigung des Transfers steht noch aus. Pranjic kam im Sommer 2009 für eine Ablöse in Höhe von mehr als 7,5 Mio. Euro vom SC Heerenveen zum FC Bayern. Für die Münchner absolvierte der Verteidiger in drei Spielzeiten 85 Spiele, dabei erzielte er ein Tor (beim 5:1 im Dezember 2009 gegen Bochum). Gemeinsam wurden sie Meister und Pokalsieger, 2010 und 2012 standen sie zusammen im Champions-League-Viertelfinale. Der neue Pranjic-Klub belegte nach der regulären Spielzeit den 2. Platz hinter dem Spitzenreiter CS Mihai Bravu und hat sich damit für die Playoffs zur 3. Liga qualifiziert. Die Spiele beginnen am 1. März, Adunații Copăceni startet mit einem Heimspiel gegen CS Mihai Bravu





