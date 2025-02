Dänisch-Grönländische Studie enthüllt einzigartige Genetik der Grönländer

Eine umfassende genetische Analyse von 6000 Grönländern liefert neue Erkenntnisse über die Gesundheit der Inuk-Bevölkerung und eröffnet neue Möglichkeiten für die Behandlung genetisch bedingter Krankheiten. Grönländer weisen einzigartige genetische Variationen auf, die zu seltenen Erkrankungen führen, die in Europa unbekannt sind.

Eine dänisch-grönländische Studie hat jüngst die Genome von 6000 Grönländern untersucht. Professor Anders Albrechtsen für Bioinformatik an der Universität Kopenhagen sieht darin eine Möglichkeit, bisher vernachlässigte genetische Krankheit en besser zu behandeln. Bislang hat sich die Genforschung vor allem auf Europäer konzentriert, was die Vorhersage von Krankheit en bei Grönländern erschwert hätte. Die Studie zeigt, dass die genetischen Variationen in Grönland einzigartig sind.

Die Grönländer haben einige sehr seltene Krankheiten, von denen man in Europa nie etwas hört. Außerdem sind viele Krankheiten, die in anderen Ländern weit verbreitet sind, in Grönland sehr selten oder gar nicht vorhanden, erläutert Professor Albrechtsen gegenüber „Videnskab“.Zum Beispiel gibt es in Grönland eine seltene Zuckerunverträglichkeit, von der vier Prozent der Bevölkerung betroffen sind, während sie in Europa kaum bekannt ist. Die Krankheit wird durch eine genetische Veränderung verursacht, die vor etwa 10.000 Jahren auftrat, als die Vorfahren der Inuit in Sibirien lebten. Dank der neuen Erkenntnisse können Mediziner nun gezielter nach krankheitsverursachenden Mutationen suchen. „Die Tatsache, dass nur wenige Genvarianten für viele dieser Krankheiten verantwortlich sind, eröffnet große Perspektiven“, betont Albrechtsen. Mikkel Heide Schierup, Professor für Genetik und Bioinformatik an der Universität Aarhus, der nicht an der Studie beteiligt war, bezeichnete sie laut „Videnskab“ als „erstaunlich gute Forschung“.Rund 96,5 Prozent der Bevölkerung in Grönland haben die dänische Staatsbürgerschaft. Laut einer Studie aus dem Jahr 2019 identifizieren sich 92 Prozent der Einwohner als Grönländer, was etwa 51.300 Personen entspricht. Die restlichen etwa 5000 Personen setzen sich aus dänischen Staatsbürgern ohne grönländische Identität und knapp 2000 Ausländern zusammen. Weitere bedeutende Minderheiten sind Polen, Sri Lanker, Schweden, Chinesen, Norweger und Deutsche. Grönländer werden rechtlich als dänische Staatsbürger mit Wohnsitz in Grönland definiert, ethnisch jedoch als Kalaallit, wenn sie Inuit-Vorfahren haben und Grönländisch sprechen. Die Methode 'Twigstats' ermöglichte die Analyse von mehr als 1500 Genomen und deckte Migrationswellen auf, die mit anderen Methoden nicht sichtbar waren. Die erste Welle brachte zwischen 1 und 500 n. Chr. Menschen aus Südskandinavien und Nordeuropa ins Römische Reich, die zweite Welle führte bis etwa 800 n. Chr. Menschen aus Ost- und Mitteleuropa nach Skandinavien. Während der Wikingerzeit breitete sich die Bevölkerung Skandinaviens erneut aus





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Genetik Grönland Inuit Gesundheit Krankheit Studie DNA Migration

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Scharf kritisierte Bewertung von Eltern: Dänemark schafft psychologische Tests für Grönländer abGrönlands Regierungschef beschrieb das Verhältnis seines Landes zu Dänemark kürzlich als „am Gefrierpunkt“. Im Schatten der von Donald Trump geäußerten Begehrlichkeiten taut es nun leicht.

Weiterlesen »

Dänemark schafft umstrittene Tests für Grönländer Eltern abEine Aufnahme aus der Stadt Aasiaat in Westgrönland. Dänemark will die umstrittenen psychologischen Tests für grönländische Eltern gänzlich abschaffen. (Archivbild)

Weiterlesen »

Die Grönländer lehnen einen Beitritt zu den USA abEine Umfrage in Grönland zeigt, dass die überwältigende Mehrheit der Inselbewohner einen Beitritt zu den Vereinigten Staaten ablehnt.

Weiterlesen »

Nach Annexionsplänen von Donald Trump : 85 Prozent der Grönländer wollen nicht Teil der USA werdenDas Interesse von US-Präsident Trump an Grönland wird von der Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt. Einige sehen es sogar als Bedrohung.

Weiterlesen »

Mehrheit der Dänen will Grönländer über US-Kauf entscheiden lassen – neue Umfrage zu Trump-PlänenTrump will nach eigenen Angaben Grönland von Dänemark übernehmen. Viele Dänen sehen die USA laut einer aktuellen Umfrage als ernste Bedrohung für ihr Land an.

Weiterlesen »

Außenpolitische Pläne des US-Präsidenten: Wie Donald Trump die Grönländer irritiertNach den jüngsten Gaza-Aussagen Trumps wächst die Verwirrung auch in Grönland. Was soll noch kommen? Bei den Wahlen in wenigen Tagen wird sich zeigen, welchen Einfluss der US-Präsident auf die arktische Insel ausübt.

Weiterlesen »