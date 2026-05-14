Dänische Busfahrerin verliert ihren Job, weil sie Fahrersicherheitsgurt weigerte, und zieht Klage vor Gericht

Eine dänische Busfahrerin, Jette, wurde fristlos entlassen, nachdem sie sich weigert, einen Bus ohne Fahrersicherheitsgurt zu fahren. Ihr Arbeitgeber kündigte sie aus, nachdem sie mehrere Fahrten ohne Gurt abgelehnt hatte. Die Gewerkschaft führt jetzt eine arbeitsrechtliche Klage mit dem Vorwurf der unbegründeten Kündigung.

Eine dänische Busfahrerin wurde fristlos entlassen, nachdem sie sich weigert, einen Bus ohne Fahrersicherheitsgurt zu fahren. Gegen das Busunternehmen zieht nun eine Gewerkschaft vor Gericht.

Die Busfahrerin, Jette, wurde suspendiert und fristlos entlassen, nachdem sie mehrere Fahrten ohne Gurt abgelehnt hatte. Ihr Arbeitgeber wies ihre Bitten um einen Wechsel im Dienstplan ab und kündigte sie fristlos aus, nachdem sie sich an die Gewerkschaft und Presse gewandt hatte. Die Gewerkschaft führt jetzt eine arbeitsrechtliche Klage mit dem Vorwurf der unbegründeten Kündigung. Besonders bitter für Jette ist, dass inzwischen der fragliche Bus mit einem Gurt nachgerüstet wurde, während ihre Kündigung jedoch bestehen bleibt.

Sie betont, sie habe auf ihr Recht bestanden und werde nicht ohne Sicherheitsgurt Bus fahren





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