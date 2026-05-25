Dänische Königin Margrethe (86) muss erneut in Krankenhaus behandelt werden

Die dänische Königin Margrethe (86) muss erneut in einem Krankenhaus behandelt werden. Sie hatte sich im Kopenhagener Rigshospitalet einer Angioplastie unterzogen, um eine Koronararterie zu weiten. Nach ihrer Entlassung wollte sie ins Schloss Fredensborg zurückkehren, aber ihre Beteiligung an einer Theater-Inszenierung wurde abgesagt. Sie hat sich mit dem Entwerfen von Kostümen und Bühnenbildern für Theaterstücke und Fernsehserien einen Namen gemacht.

Die dänische Königin Margrethe (86) muss erneut in einem Krankenhaus behandelt werden. Das teilte der Palast offiziell mit. Dänemarks früheres Staatsoberhaupt war am 19. Mai nach einer Herz-Operation aus der Klinik entlassen worden.

Wie der Königspalast damals erklärte, hatte sich Margrethe im Kopenhagener Rigshospitalet einer Angioplastie unterzogen. Dabei handelt es sich um einen minimalinvasiven Eingriff, bei dem eine Koronararterie geweitet wurde. Nach ihrer Entlassung wollte die frühere Monarchin ins Schloss Fredensborg auf der Insel Seeland zurückkehren.

"In der kommenden Zeit wird sich Ihre Majestät schonen müssen", erklärte der Palast. Ihre Beteiligung an einer für den 23. Mai geplanten Theater-Inszenierung wurde abgesagt. Die ehemalige Monarchin hatte sich mit dem Entwerfen von Kostümen und Bühnenbildern für Theaterstücke und Fernsehserien einen Namen gemacht.

Margrethe war 52 Jahre lang Oberhaupt von Dänemark, bevor sie im Januar 2024 abdankte und ihr Sohn Frederik König wurde. In den vergangenen Jahren hatte sie immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im vergangenen Jahr wurde sie wegen einer Erkältung im Krankenhaus behandelt, 2023 hatte sie sich einem größeren Eingriff am Rücken unterziehen müssen





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