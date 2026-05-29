Dänische Umweltbehörden planen Bergung und Obduktion des Buckelwal-Kadavers auf Anholt

Die dänischen Umweltbehörden haben beschlossen, den Buckelwal-Kadaver "Timmy" auf Anholt zu bergen und die Obduktion sowie die wissenschaftlichen Untersuchungen vor der Entsorgung auf der Insel durchzuführen. Die Arbeiten sollen in zwei Phasen durchgeführt werden, und bereits an diesem Wochenende soll der Körper des Wal-Kadavers bearbeitet werden.

Am Donnerstag berichteten die dänischen Umweltbehörden, dass der vor Ort liegende Kadaver des Buckelwal s " Timmy " von der Umweltbehörde auf Anfrage des Tagespiegels gemeldet wurde. Sie beschlossen, den Wal auf Anholt zu bergen und die Obduktion sowie die wissenschaftlichen Untersuchungen vor der Entsorgung auf der Insel durchzuführen.

Die Arbeiten sollen in zwei Phasen durchgeführt werden. Bereits an diesem Wochenende soll der Körper des Wal-Kadavers bearbeitet werden, und dann kann der Wal-Kadaver schließlich beseitigt werden, wie Jane Hansen von der Umweltbehörde sagte. Wann genau der Kadaver am Wochenende an Land gezogen werden soll, ließ sie jedoch offen. In der Nähe des Wals wurde ein Traktor eingesetzt, um ein am Strand liegendes langes Seil zu entfernen, und es wird erwartet, dass weitere Fahrzeuge für die geplante Wal-Bergung vorhanden sind.

Die Sprecherin des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund sagte dem Tagespiegel, dass sie keinerlei Anfragen gestellt habe und sich darauf beschränken werde, die Obduktionsergebnisse anzufordern, wenn sie vorliegen. Auf Proben des Kadavers habe man keinerlei rechtliche Ansprüche, hieß es weiter. Nach Angaben der Sprecherin soll das Skelett von Buckelwal "Timmy" nach der Obduktion nicht im Meeresmuseum Stralsund ausgestellt oder für wissenschaftliche Zwecke aufbewahrt werden.

Das dänische Umweltministerium betonte, dass die Umstände rund um den gestrandeten Buckelwal bei Anholt sich derart verändert hätten, dass man nun beschlossen habe, den Wal auf Anholt zu bergen und die Obduktion sowie die wissenschaftlichen Untersuchungen vor der Entsorgung auf der Insel durchzuführen. Die Sicherheitsabsperrungen am Strand von Anholt müssen unbedingt beachtet werden, weil weiterhin die Gefahr einer Krankheitsübertragung bestehen kann





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