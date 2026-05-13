Dänischer Landwirt fürchtet massive Verluste durch Arbeitskonflikt mit Arla

Eine dänische Fernsehsendung hat berichtet, dass ein Landwirt Angst hat, massive Verluste zu erleiden durch einen Arbeitskonflikt mit dem Konzern Arla. Er könnte täglich 40.000 Liter Milch entsorgen, weil die Abholung eingestellt werden könnte.

Ein dänischer Landwirt fürchtet massive Verluste durch einen Arbeitskonflikt . Am 12. Mai könnte er täglich rund 40.000 Liter Milch entsorgen, da der Molkereikonzern Arla die Abholung einstellen müsste aus einem Streit um Tarifverträge.

Sollten die Verhandlungen eskalieren, drohen dem Betrieb enorme Verluste im Wert von 27.000 Euro täglich. Besonders kritisch sei, dass die Arla-Fahrer von 3F organisiert seien und die Abholung ausfallen könnte. Nach Angaben von tvSyd teilte Arla später mit, dass die Milch am Dienstag weiterhin abgeholt werde, aber ob dies eine mögliche Solidaritätsaktion von 3F ist, wurde nicht erwähnt





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