Dänisches Königshaus: Gesundheitsupdate von Königin Margrethe II.

Der dänische Hof hat am Freitag neue Informationen zum Zustand von Königin Margrethe II. (86) veröffentlicht. Die ehemalige Monarchin musste sich einem Eingriff am Herzen unterziehen, um eine verengte Herzkranzarterie zu behandeln. Sie bleibt noch einige Tage im Krankenhaus.

Gesundheitsupdate aus dem dänischen Königshaus: Der Hof hat am Freitag neue Informationen zum Zustand von Königin Margrethe II. (86) veröffentlicht. Die frühere Monarchin musste sich nach ihrer Einlieferung ins " Rigshospitalet " in Kopenhagen einem Eingriff am Herzen unterziehen.

Eine sogenannte Ballonangioplastie an einer Herzkranzarterie wurde durchgeführt. Dabei handelt es sich um ein medizinisches Verfahren, mit dem verengte Gefäße am Herzen erweitert werden. Dabei wird ein kleiner Ballon in die verengte Arterie eingeführt und aufgeblasen, um das Gefäß zu weiten. Am Donnerstag hatte der Hof ein Statement veröffentlicht, dass die ehemalige Königin wegen "Herzkrämpfen" ins Krankenhaus eingeliefert worden war.

Letzten Monat wirkte die Alt-Königin noch gut gelaunt: Hier ist sie im April zusammen mit Anne-Marie von Dänemark (79, l, Hintergrund), König Frederik (57, 2.v.r. ) und Königin Mary (54, r. ) besuchen ein Konzert im Innenhof von Schloss Fredensborg. Der Hof erklärte nun: "Wie bereits angekündigt, wird Königin Margrethe noch einige Tage im Rigshospitalet bleiben.

Ihrer Majestät geht es gut.

". Dänemarks Alt-Königin Margrethe II. bei der Unterzeichnung ihrer Abdankungserklärung am Sonntag, dem 14. Januar 2024, im Schloss Christiansborg in Kopenhagen. Neben ihr sitzt ihr Sohn König Frederik X. In den vergangenen Jahren kämpfte Margrethe immer wieder mit gesundheitlichen Problemen. 2023 musste sie sich einer größeren Rückenoperation unterziehen und sagte daraufhin mehrere öffentliche Termine ab.

Trotz ihres Alters nahm sie danach aber weiterhin vereinzelt offizielle Verpflichtungen wahr





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