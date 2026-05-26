Danish Authorities Plan New Attempt to Lift Dead Whale from Popular Beach

The Danish authorities are planning a new attempt to lift a dead whale from a popular beach, after three previous attempts failed. The whale, known as Buckelwal Timmy, stranded on a sandbank in shallow water and has been causing concern among beachgoers and locals. The authorities aim to raise the whale and conduct an autopsy to determine the cause of death.

Drei Versuche sind gescheitert. Das 180-Meter-Seil liegt ungenutzt am Strand. Und Buckelwal Timmy treibt noch immer vor Anholt. Heute wollen die Behörden einen neuen Anlauf starten – bevor es zu spät ist.

Am Donnerstag war der tote Wal von einem Schiff rund 50 Meter abgeschleppt worden. Doch kurz darauf strandete der Kadaver erneut – diesmal auf einer Sandbank im flachen Wasser. Drei weitere Versuche, das tonnenschwere Tier von dort wegzubewegen, blieben erfolglos. Während die Arbeiten ruhen, schreitet die Verwesung voran.

Im Inneren des toten Buckelwals entstehen Fäulnisgase, die den Körper sichtbar aufblähen. Mit jedem Tag wächst die Sorge, dass der Kadaver unter dem Druck-Strandungen sind in Dänemark grundsätzlich selten. Häufig wird in solchen Fällen auf eine Bergung verzichtet und der Natur ihren Lauf gelassen. Doch Timmys Kadaver liegt in einem gut besuchten Strandbereich im flachen Wasser.

Badegäste und Einheimische fühlen sich gestört – auch. Dort ist vorgesehen, den Kadaver aus dem Wasser zu heben und anschließend zu obduzieren. Die Behörden wollen klären, woran das Tier starb. Warum die bisherigen Versuche abgebrochen wurden, ist offiziell nicht erläutert worden.

Klar ist jedoch: Je länger der tote Wal im flachen Wasser liegt, desto schwieriger wird die Bergung. Der Körper wird instabiler, die Gefahr unkontrollierter Bewegungen steigt





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