Vom Fan zum Duell mit Steve Martin: Martin Freeman verrät, wie seine Frau ihm einen ganz besonderen Serienauftritt ermöglichte.

einem entscheidenden Tipp von seiner Frau. Als bekannt wurde, dass die Comedyserie erstmals in London gedreht wird, ermutigte sie den Schauspieler dazu, sein Interesse offen zu bekunden.

Bei der Weltpremiere der neuen Folgen erzählte der große Fan der Serie laut"Ich habe meinen Hut in den Ring geworfen, denn als ich hörte, dass sie in London drehen würden, sagte meine Frau tatsächlich: 'Du liebst diese Serie. Lass sie wissen, dass du sie liebst, und schau, ob es darin eine Rolle für dich gibt.

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' Also tat ich es, und es gab eine. "sehr. Die Arbeit an der Serie sei für ihn ein reines Vergnügen gewesen. Ein Moment stach für ihn während der Dreharbeiten aber ganz besonders heraus.