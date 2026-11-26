Der Anstieg der Benzinpreise beschert Elektroautos Sonderkonjunktur. Doch nach einer Analyse profitiert davon eigentlich nur ein deutscher Hersteller - der Rest verliert oder schwächelt.

In der Gigafactory Berlin-Brandenburg werden Fahrzeuge vom Typ Tesla Model Y bei der Endkontrolle überprüft. - Der Anstieg der Benzinpreise beschert Elektroautos Sonderkonjunktur.

Doch nach einer Analyse profitiert davon eigentlich nur ein deutscher Hersteller - der Rest verliert oder schwächelt. Mit einer Ausnahme sind die deutschen Autohersteller nach Analyse der HUK Coburg auf dem heimischen Elektroautomarkt ins Hintertreffen geraten. Nur Opel konnte laut „E-Barometer“ des größten deutschen Kfz-Versicherers in den ersten neun Monaten seinen Anteil beim Umstieg von Verbrennungsmotor auf Batterie von 2,5 auf 4,6 Prozent knapp verdoppeln. VW und BMW jedoch haben demnach Anteile verloren, ebenso die VW-Töchter Skoda, Cupra und Porsche.

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Audi und Mercedes legten auf ohnehin niedriger Basis nur wenig zu. Gewinner sind demnach Tesla, die chinesischen Hersteller BYD und Leapmotors sowie Citroen. Die HUK ist mit über 14 Millionen Fahrzeugen Marktführer bei der Kfz-Versicherung in Deutschland. Auf dieser Datengrundlage berechnet das oberfränkische Unternehmen seit einigen Jahren, wie sich die Zulassungen neuer und gebrauchter Batterieautos in Deutschland entwickeln, Hybride sind nicht erfasst.