Dankbarkeit verlängert das Leben: Harvard-Studie liefert überraschende Ergebnisse

Eine neue Studie der Harvard T.H. Chan School of Public Health zeigt einen überraschenden Zusammenhang zwischen Dankbarkeit und Langlebigkeit. Die Forscher fanden heraus, dass Menschen, die häufiger Dankbarkeit empfinden, ein geringeres Risiko für den Tod haben, insbesondere durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Gene, ein gesunder Lebensstil und Bewegung – all das hat positive Effekte auf die Gesundheit und die Langlebigkeit . Nun aber haben Harvard-Forscher einen ganz anderen Faktor gefunden, der unser Leben offenbar deutlich verlängern kann. Es ist ein Wunsch, den sich viele Menschen teilen. Dass dabei neben den Genen vor allem Lebensstilfaktoren wie gesunde Ernährung, viel Bewegung und ein gutes soziales Netzwerk eine Rolle spielen, ist mittlerweile bekannt. Nun haben Forscher der Harvard T.H.

Chan School of Public Health erstmalig auch den Zusammenhang zwischen einem langen Leben und dem Faktor Dankbarkeit untersucht. Die Abhandlung wurde im Fachmagazin „PLOS Medicine“ veröffentlicht. Für die Studie nutzten die Forscher die Daten der Nurses Health Study (Studie mit Krankenschwestern) mit insgesamt 49.275 Probandinnen. Ihr Durchschnittsalter lag bei 79 Jahren. 2016 füllten die Teilnehmerinnen Fragebögen zum Thema Dankbarkeit aus. Dabei konnten sie Punkte vergeben, um bestimmten Aussagen zuzustimmen oder diese abzulehnen, etwa: „Wenn ich alles auflisten müsste, wofür ich dankbar bin, wäre die Liste sehr lang.“ 2019 erfolgte eine zweite Untersuchung, zu diesem Zeitpunkt waren bereits 4608 Teilnehmerinnen verstorben – Anhand der erhobenen Daten konnten die Wissenschaftler ermitteln, dass diejenigen, die beim Faktor Dankbarkeit im oberen Bereich lagen, in den nächsten vier Jahren ein umgeringeres Risiko hatten zu versterben – im Vergleich zu den Teilnehmerinnen, die nur wenig Dankbarkeit in ihrem Leben verspürten. „Dankbarkeit schien vor allen Todesursachen zu schützen – am häufigsten aber vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen“, heißt es dazu in einer Pressemeldung. Frühere Studien haben einen Zusammenhang zwischen Dankbarkeit und einem geringeren Risiko für psychische Belastungen sowie einem größeren emotionalen und sozialen Wohlbefinden gezeigt. Der Zusammenhang mit der körperlichen Gesundheit ist jedoch noch weniger bekannt“, sagte die Hauptautorin Ying Chen. „Unsere Studie liefert den ersten empirischen Beweis zu diesem Thema und legt nahe, dass das Erleben von Dankbarkeit die Lebenserwartung älterer Menschen erhöhen kann“, so die Forscherin weiter. Dankbarkeit ist also ein mächtiges Tool, das sich positiv auf unser Wohlbefinden und somit auch unsere Lebenserwartung auswirkt. , sei Dankbarkeit das Bewusstsein dafür, wie gut es das Leben mit uns meint und ein Gefühl, was klar im Herzen zu lokalisieren sei. So ließen sich nach dem Dankbarkeitsforscher Robert Emmons neun nachweisbare Effekte von Dankbarkeit im Alltag ermitteln:Egal, wie viele Schwierigkeiten wir gerade erleben, wir sehen die vielen Hilfen, das Schöne und Angenehme im Leben.Weil wir erkennen, wie gut es andere Menschen mit uns meinen.Das Gehirn braucht Abwechslung und passt sich ganz schnell an Umstände an. Deshalb nehmen wir die angenehmen Dinge des Lebens viel zu schnell als selbstverständlich hin.Wir können nicht gleichzeitig ärgerlich oder neidisch und dankbar sein.Dankbarkeit ermöglicht es uns, schwierige Situationen in einen größeren Rahmen einzuordnen und damit zu relativieren. Dadurch können wir uns auch schnell erholen.Wenn wir wahrnehmen, dass andere Menschen uns Gutes tun, heißt das ja, dass sie in uns investieren. So kann sich auch das eigene Gefühl entwickeln, das Gute wert zu sein.Dankbarkeit stärkt das Immunsystem, wir nehmen Schmerzen weniger stark wahr, der Blutdruck sinkt und der Schlaf verbessert sich.Der dankbare Blick auf die guten Seiten des Lebens führt dazu, dass wir immer mehr davon wahrnehmen und so unser Wohlbefinden immer weiter steigern.Denn die Freude über das, was uns Gutes widerfährt, erhöht die Bereitschaft, selbst Gutes zu tun.Doch Dankbarkeit ist kein selbstverständlicher Zustand, da sich das Gehirn nur allzu gerne an Problemen orientiert. Für Dankbarkeit müsse man sich Zeit nehmen und sich konzentrieren, sagt Bürgel. In Anlehnung an Rhonda Byrne und die Notizmethode empfiehlt es sich, Dankbarkeit bewusst in den Alltag zu integrieren: Notieren Sie täglich abends drei Dinge, für die Sie heute dankbar sind und warum.Beginnen Sie den Morgen damit darüber nachzudenken, wofür Sie heute dankbar sind.4. Dankbarkeit für das, was wir geben dürfen5. Feiern Sie das gute Lebe





