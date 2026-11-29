Luxus, Liebesversprechen, totale Kontrolle: Graziella erzählt, wie sie in die Loverboy-Falle geriet und herauskam.

Die frühere Prostituierte warnt heute in Schulen vor der „Loverboy“-Masche. Ein Luxusauto, teure Hotels, große Liebesversprechen: Mit 17 Jahren glaubt Graziella Vespucci, ihren Traummann gefunden zu haben – doch der zehn Jahre ältere Mann entpuppt sich als Zuhälter.

In der ARD-Talkshow „deep und deutlich“ erzählt die heute 24-Jährige mit erschütternden Worten, wie sie in einem Hamburger Bordell landete, den Ausstieg schaffte und Aktivistin wurde. Mama, Speakerin, Aktivistin und Überlebende aus der Prostitution“, so nennt die junge Frau sich auf Instagram. Graziella – so ihr Künstlername – lebt inzwischen mit ihrem kleinen Sohn in der Schweiz. schildert sie ihre schwierige Jugend in Rostock.

Advertisement

Ihre Mutter ist alkohol- und drogenabhängig, die Tochter sehnt sich nach Geborgenheit – und lernt auf einer Dating-App einen älteren Mann kennen. Der Mann schenkt der hübschen Teenagerin jede Menge Aufmerksamkeit.