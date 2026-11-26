Der Lega-Chef fordert die Schließung des Portals. Kiews Botschaft sagt, die Website spreche nicht für den Staat. Die Außenminister haben telefoniert.

Der Lega-Chef fordert die Schließung des Portals. Kiews Botschaft sagt, die Website spreche nicht für den Staat. Die Außenminister haben telefoniert.war sein Profil am Abend des 21.

November nicht mehr zu finden. Rund neun Jahre lang, seit 2017, hatte das Portal den Lega-Chef geführt. Kurz davor hatte Salvini den Druck auf Kiew erhöht.

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„Selenskyj muss sich dafür entschuldigen, dass mein Name auf die schwarze Liste einer ukrainischen Website geraten ist, sonst wird das Folgen für die Hilfe für Kiew haben“, zitierte ihnDie Zeitung wertet die zeitliche Abfolge als Beleg dafür, dass Selenskyjs Regierung entgegen ihren Beteuerungen Einfluss auf das Portal hat. Dieses sei mit früheren Leuten der Kiewer Sicherheitsdienste und Ex-Mitgliedern der amtierenden Regierung verbunden. Eine offizielle Mitteilung zur Löschung gab es laut dem Blatt nicht. Offiziell distanziert sich Kiew.