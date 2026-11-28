'Dann werden die Schlösser ausgetauscht': Wie eine Opfer-Anwältin Frauen aus häuslicher Gewalt rettet
Vergewaltigung, Gewalt, Drohungen vom Partner - für viele sind das weiterhin Tabuthemen. Im NDR Interview spricht die Göttinger Anwältin Helen Wienands darüber, warum Frauen schweigen und welche schnellen Schutzmöglichkeiten es gibt.
Denn genau darauf hat sich die niedersächsische Juristin spezialisiert: Sie vertritt Opfer und deren Angehörige bei Prozessen im Bereich von Sexualstraftaten und häuslicher Gewalt - und das bundesweit.
Auch ehrenamtlich engagiert sie sich als Außenstellenleitung der Hilfsorganisation Weißer Ring in Göttingen für Opfer von Kriminalität und Gewalt. Mit dem NDR Niedersachsen spricht sie über ihre Erfahrungen als Anwältin und wie sich Frauen aus häuslicher Gewalt befreien können. Jahrelang wurde die 31-Jährige von ihrem Ehemann drangsaliert. Sieben Mal musste sie umziehen, damit ihr Mann sie nicht findet.
Frau Wienands, in dieser Woche wurde im Rahmen des"Orange Days" in Niedersachsen und weltweit speziell auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht. Wo fängt diese Gewalt denn überhaupt an und wann wird es rechtlich relevant? Die Göttinger Anwältin Helen Wienands hat sich auf Sexualstraftaten und häusliche Gewalt spezialisiert. Gewalt gegen Frauen, Gewalt auch allgemein, hat ganz viele Formen.
Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.Read the full story at ndr
Get an alert when there is news on FrauenFollow Frauen