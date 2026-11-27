Volker Danner bewertet die Audi-Formel-1-Saison, fordert mehr Ambition und kritisiert fehlende Opferbereitschaft junger Fahrer.

Der ehemalige Formel-1-Pilot Volker Danner hat im Gespräch mit dem Handelsblatt seine Erwartungen an die zweite Saison von Audi in der Königsklasse konkretisiert. Der 68-Jährige zieht eine positive Bilanz der Debütsaison, formuliert jedoch klare Forderungen an das deutsche Werksteam. Er erwartet, dass Audi im kommenden Jahr fest in die Top Ten vorstößt und regelmäßig um Podiumsplätze mitmischt. Dies sei die minimale Erwartungshaltung des Managements, auch wenn sie nicht öffentlich kommuniziert wird.

Leistungsbilanz und Wettbewerbsanalyse

Volker Danner lobt den Anfang des Audi-Projekts als sehr gut, da das Team sich besser aus der Affäre gezogen hat als befürchtet. In der ersten Saison kämpfte das Team aus Ingolstadt vorwiegend mit dem zweiten Red-Bull-Team und hin und wieder mit Haas um die Spitze im Mittelfeld. Danner betont, dass die Entwicklung in Richtung der Spitze hart werden wird, dies jedoch keine Überraschung für die etablierten Kontrahenten darstellt. Er weist darauf hin, dass gezeigt wurde, wie man in Bayern Formel-1-Technologie bauen kann, die funktioniert und schnell ist.

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Um den Rückstand auf die führenden Teams zu verkürzen, müssen weitere Anstrengungen unternommen werden. Danner ist der Überzeugung, dass das Management in Ingolstadt nicht zufrieden sein kann, die zweite Saison identisch zur ersten zu gestalten. Er erwartet daher deutliche Fortschritte in der technischen Entwicklung und im Performance-Gewinn. Das Werksteam hat bereits Präsenz gewonnen, doch die Lücke zu den etablierten Spitzenteams bleibt bestehen.

Wettbewerbsdynamik und Management-Erwartungen

Volker Danner vergleicht die Situation bei Audi mit den Rückzügen anderer Hersteller wie BMW oder Honda, die oft überraschend kamen. Er warnt davor, dass ähnliche Entscheidungen jederzeit getroffen werden können, selbst wenn keine direkte Gefahr besteht. Kurz- und mittelfristig macht er sich jedoch keine Sorgen um die Stabilität des Projekts. Das Engagement der Beteiligten ist stabil, und die Positionen der Mitarbeiter sind gesichert. Er glaubt, dass Audi mittelfristig eine Finanzautonomie erreichen kann.

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Er verweist auf Berichte im Handelsblatt, die Anlass zu Sorgen geben könnten, hofft aber auf eine langfristige Aufstellung des Projekts. Mattia Binotto verschiebt Ziele oft in die ferne Zukunft, doch Danner orientiert sich an den aktuellen Befindlichkeiten der Geschäftsleitungen. Eine bloße Stabilisierung der aktuellen Position wird als nicht ausreichend erachtet. Der deutsche Hersteller muss seine strategische Ausrichtung überprüfen, um nachhaltig wettbewerbsfähig zu bleiben.

Kritik an Nachwuchsförderung und deutschen Talenten

Volker Danner kritisiert scharf die fehlende Opferbereitschaft bei jungen Rennfahrern. Er vermisst die kompromisslose Einstellung, die notwendig ist, um die Karriere konsequent auf das große Ziel der Formel-1-Auseinandersetzung auszurichten. Er nennt Nico Hülkenberg als positives Beispiel, der sich bravourös an die neuen Regularien angepasst hat. Hülkenberg habe in entscheidenden Momenten stark agiert und dies als erfahrener Fahrer meistern können, was Danner hoch anrechnet.

Bei deutschen Talenten sieht Danner keine direkten Nachfolger für Hülkenberg. Er bedauert, dass Tim Tramnitz trotz erkennbaren Talents den Weg in die Tourenwagen- oder GT-Karriere gewählt hat. Er erwartet von Tramnitz mehr Biss für den Sprung in die höchste Klasse. Die aktuelle Lücke im deutschen Fahrerfeld sei groß, da kein anderer Pilot auf dem direkten Weg in die Formel-1 sei. Oliver Goethe werde unterstützt, doch seine Erfolge in der Formel-2 seien begrenzt.

Zukunftsstrategie und Anforderungen im Spitzensport

Volker Danner kritisiert die Unterstützung von Oliver Goethe mit Stiftungsgeldern als fehl am Platz, wenn dieser nicht gewinnt. Er betont, dass man in der Formel-2 nach oben kommen muss, um gesehen zu werden. Als echte Champions der Zukunft nennt er Fahrer wie Rafael Camara oder Leonardo Fornaroli, die in der Zukunft des Profi-Motorsports Gehör finden werden. Die Unterstützung durch öffentliche Gelder darf nicht den Druck ersetzen, auf der Rennstrecke zu überzeugen.

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Er warnt junge Fahrer davor, sich mit GT3-Fahrzeugen zufriedenzugeben. Derzeit gebe es Hülle und Fülle von GT3-Piloten, was jedoch keinen Weg in die Formel-1 ebne. Danner verweist auf historische Beispiele wie Mark Webber, Norbert Haug oder Fernando Alonso, die den direkten Weg in den Spitzensport wählten. Wer in die Formel-1 will, müsse alles dafür tun und Opfer bringen. Der Motorsport verlangt maximale Konzentration auf das jeweilige Ziel ohne Ablenkung durch Nebenprojekte.