Danni Büchners TV-Karriere und Leben auf Mallorca

Rückblick auf Danni Büchners Reality-TV-Jahre, ihr privates Leben auf Mallorca und ihre neuen Projekte. Ein Überblick über Erfolge und Kontroversen.

Die Auswanderin Danni Büchner ist einem breiten deutschen Publikum vor allem durch ihre Teilnahme an der Sendung "Goodbye Deutschland" bekannt geworden. Seit dem Jahr 2016 begleitet eine Kamera ihren Alltag, wodurch sie zu einer festen Größe in der deutschen Reality-TV-Landschaft aufstieg. Sie gewährt ihren Zuschauern regelmäßig Einblicke in ihr privates Leben als fünffache Mutter und ihren Alltag auf der spanischen Insel Mallorca. Dabei stellt sie sich immer wieder neuen beruflichen und privaten Herausforderungen, was ihre Beliebtheit über die Jahre hinweg stabil gehalten hat.

Privates Leben und Familie auf Mallorca

Danni Büchner zog ursprünglich gemeinsam mit ihren drei Kindern aus den früheren Beziehungen zu ihrem damaligen Partner Jens nach Mallorca. Im Jahr 2016 kam das Paar zu den Zwillingen Jenna Soraya und Diego Armani. Die Hochzeit des Paares fand im Jahr 2017 statt. Im Folgejahr, also 2018, eröffneten sie ihr gemeinsames Lokal namens "Faneteria". Das persönliche Schicksal schlug jedoch hart zu, als Jens Büchner im Jahr 2018 im Alter von 49 Jahren den Folgen seiner Lungenkrebs-Erkrankung erlag. Seitdem lebt Danni Büchner als Single auf Mallorca und ist weiterhin Mutter von fünf Kindern.

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TV-Erfolge und Kontroversen

Ihre Karriere im Fernsehen war von verschiedenen Formaten und teils kontroversen Momenten geprägt. Bei der vierten Staffel von "Goodbye Deutschland" wurde sie bereits nach der vierten Folge von ihren Mitstreitern aus dem Haus gewählt. Ein Jahr später wagte sie den Einstieg ins "RTL-Dschungelcamp". Dort musste sie in zwölf von zwölf Prüfungen antreten und belegte am Ende den dritten Platz. Ein weiterer Auftritt folgte ein Jahr darauf in der Show "Die Bachelorette", wo sie sich tapfer schlug, jedoch zwei Tage vor dem Finale die Show verlassen musste. Ihre Teilnahme an der zweiten Staffel "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" im Jahr 2023 endete auf dem elften Platz.

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Neue Projekte und mediale Wahrnehmung

Das Dschungelabenteuer war für Danni Büchner jedoch noch nicht abgeschlossen. Im Jahr 2024 wurde ihre eigene Doku-Soap "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" bei RTL II ausgestrahlt. In acht Folgen und zwei Staffeln zeigte sie ihren Alltag und ihr Familienleben auf Mallorca. Für das Jahr 2026 ist ein weiterer Auftritt geplant. Sie wird Teil der Show "Vibes - Find Your Fire!" sein, die am fünften November mit zehn Folgen in der ARD-Mediathek zu sehen sein wird. Aktuell hält sie sich durch Diät, Sport und Besuche beim Beauty-Doc fit und zeigt solche Eingriffe wie Botox oder Hyaluron offen auf Instagram.

Biografischer Hintergrund und Beziehungen

Hinter dem öffentlichen Image steht eine komplexe private Biografie. Von 1999 bis 2007 war Danni Büchner mit ihrer Jugendliebe Yılmaz Karabaş verheiratet. Aus dieser Ehe gingen die drei Kinder Joelina Karabaş (geboren 1999), Volkan Karabaş (geboren 2002) und Jada Karabaş (geboren 2004) hervor. Nach der Scheidung im Jahr 2007 starb Yılmaz Karabaş zwei Jahre später. Im Jahr 2015 lernte sie Jens Büchner kennen, mit dem sie zwei weitere Kinder bekam. Ihre Beziehung mit "Goodbye Deutschland"-Kollegen Sohel Abdoulkhanzadeh endete nach wenigen Wochen. Auch die mediale Auseinandersetzung mit Ex-Partner Ernesto Monté wurde öffentlich getragen. Derzeit präsentiert sie sich auf sozialen Medien positiver und zurückhaltender als in früheren Jahren.