Danny Boyle bestätigt Plan für drittes 28 Years Later, doch die Zweifel bleiben

Der Filmemacher Danny Boyle hat in einem Interview erneut bestätigt, dass die 28 Years Later-Trilogie noch immer beendet werden soll. Allerdings gibt es viele Hürden und Zweifel, ob der dritte Teil tatsächlich realisiert wird. Zeitliche und wirtschaftliche Probleme sowie gemischte Kritiken am zweiten Teil lassen die Zukunft ungewiss erscheinen.

Filmemacher Danny Boyle hat in einem Interview mit The Independent erneut bestätigt, dass es noch immer der Plan sei, die 28 Years Later -Trilogie zu beenden.

Allerdings gibt es viele Hürden und Zweifel, ob der dritte Teil tatsächlich realisiert wird. Buchstäblich alle Kennzahlen hätten im Vorfeld auf einen sicheren Kassenschlager gedeutet, zeigte sich DaCosta enttäuscht über den Start des zweiten Teils. Selbst wegweisende und kultige Filmreihen können durch eine einzige, aus Sicht der Fans schlechte Fortsetzung geradezu pulverisiert werden. Dieses Schicksal teilt die mit 28 Days Later vor 24 Jahren gestartete Horror-Reihe von Boyle und Alex Garland nun offenbar mit Filmreihen wie Terminator und Transformers.

Die Erwartungen waren hoch, doch die Realität zeigt, dass selbst etablierte Franchises nicht vor Enttäuschungen gefeit sind. Im Gespräch mit The Independent äußerte Boyle sich zu den Gründen für die Verzögerung: Uns ist die Zeit ausgegangen. Denn die Handlung spielt in einer Gegend von Großbritannien, in der man nur zu bestimmten Jahreszeiten drehen kann. Wir hatten dafür dieses Jahr keine Zeit mehr - uns ist buchstäblich die Zeit ausgegangen.

Es wird also hoffentlich - die Daumen sind gedrückt - nächstes Jahr soweit sein. Aber die Vorfreude ist da; und Alex hat ein wunderbares Drehbuch verfasst. Diese Aussage zeigt, dass Boyle und Garland weiterhin an der Fertigstellung der Trilogie arbeiten, aber die logistischen Herausforderungen sind erheblich. Achtung: Es folgt ein Spoiler zu 28 Years Later: The Bone Temple!

Um ganz ehrlich zu sein, glaube ich persönlich nicht daran, dass Boyle und Garland noch die Gelegenheit erhalten werden, 28 Years Later 3 zu drehen und damit ihre Trilogie abzuschließen. Dass es 28 Years Later: The Bone Temple überhaupt gibt, liegt in erster Linie daran, dass die ersten beiden Filme hintereinander abgedreht wurden. Doch genau diesen dritten Teil braucht es jetzt.

Ich habe das Gefühl, dass die bisherigen Filme nur dem Zweck gedient haben, die Welt zu etablieren, in der sich Jim (Cillian Murphy) fast drei Jahrzehnte seit dem Ausbruch des Wut-Virus befindet. In welcher Welt lebt er jetzt? Welche Konflikten muss er sich stellen? Und vor allem: Wer ist die echte Gefahr für ihn und seine Liebsten?

Am Ende von 28 Years Later: The Bone Temple sehen wir, dass Jim eine Ziehtochter hat. Er kann sich offensichtlich ein verhältnismäßig ruhiges Leben leisten und gibt Sam (Maiya Eastmond) Geschichtsunterricht. Will er sie damit auf eine Welt jenseits des Quarantäne-Sperrgebiets vorbereiten oder ihr ein Stück weit menschliche Zivilisation bewahren? Diese offenen Fragen müssen in einem dritten Film beantwortet werden.

Großmeister des Horrors kehrt zurück - und zwar direkt für eine ganze Thriller-Trilogie. Hat Jim vor, mit Sam aufs Festland zu fliehen? Und wo ist Selena (Naomie Harris)? 28 Years Later 3 könnte, nein, wird die Fortsetzung sein, auf die Fans gewartet haben; und ich hoffe, dass wir die Möglichkeit erhalten werden, Boyle und Garlands Vision für Jim zu sehen. Die Handlung hat Potenzial für einen packenden Abschluss, der die thematischen Fäden zusammenführt.

Allerdings bleiben die wirtschaftlichen Realitäten. Die ersten beiden Filme haben zusammen über 120 Millionen US-Dollar gekostet. Ein dritter Teil müsste sich erst rentieren, bevor das Studio grünes Licht gibt. Mit gemischten Kritiken und möglicherweise geringerem Interesse könnte dies scheitern.

Dennoch gibt Boyle die Hoffnung nicht auf. Er betont, dass das Drehbuch von Alex Garland großartig sei und die Geschichte einen würdigen Abschluss verdiene. Ob die Zuschauer jedoch noch genug Geduld haben, um auf den dritten Teil zu warten, bleibt fraglich. Die Konkurrenz im Horror-Genre ist groß, und viele frühere Erfolgsreihen haben durch enttäuschende Fortsetzungen gelitten.

Vielleicht ist es an der Zeit, dass Boyle und Garland ihre Vision mit einem letzten Film krönen, bevor das Interesse vollends erlischt. Die Zukunft der 28 Days Later-Reihe hängt nun von mehreren Faktoren ab: dem Erfolg des zweiten Teils, der Verfügbarkeit der Drehorte und der Bereitschaft des Studios. Boyle hat angedeutet, dass die Produktion im nächsten Jahr beginnen könnte, wenn alles nach Plan läuft. Aber in der Filmbranche ist nichts sicher.

Fans müssen also weiterhin die Daumen drücken, in der Hoffnung, dass die Trilogie tatsächlich zu Ende erzählt wird. Bis dahin bleibt die Frage: Wird Jims Geschichte einen befriedigenden Abschluss finden? Wir werden es hoffentlich bald erfahren. Die Verbindung zu den Vorgängerfilmen 28 Days Later und 28 Weeks Later ist stark, und die Erwartungen an den dritten Teil sind groß.

Die Serie hat einen einzigartigen Platz im Horrorgenre, da sie den Zombiefilm neu definiert hat. Mit Boyle und Garland an der Spitze könnte 28 Years Later 3 ein würdiges Finale werden, vorausgesetzt, die Produktionshürden werden überwunden





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