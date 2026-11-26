Danny Boyle will Jack O'Connell als James-Bond-Gegenspieler
Regisseur Danny Boyle sieht Jack O'Connell als möglichen Bösewoten im nächsten James-Bond-Film neben Robert Pattinson. O'Connell war bereits fast 007.
Fast-007 Jack O'Connell: Wird er jetzt James Bond s Gegenspieler? Featureflash Photo Agency/Shutterstock / imago/Starface / Thomas BohlenWer spielt neben Robert Pattinson im nächsten James-Bond-Film? Kultregisseur Danny Boyle könnte sich den einstigen 007-Kandidaten Jack O'Connell in der Rolle des Bond-Gegenspielers vorstellen.
Nach dem Casting von Robert Pattinson als James Bond macht sich die halbe Filmwelt Gedanken, wer zum nächsten Bond-Girl oder Gegenspieler von 007 werden könnte. Ginge es nach "Trainspotting"-Regisseur Danny Boyle , der selbst kurz davor war, einen Bond-Film zu inszenieren, dann sollte Jack O'Connell zum 007-Widersacher werden. Das Besondere an dem Casting-Wunsch: O'Connell war selbst wohl überaus nah an der Bond-Rolle, bevor sie an Pattinson ging. Filmemacher Boyle äußerte seinen Casting-Vorschlag im Podcast "Alchemy with Anthony Mason".
Über O'Connell, der gerade für ihn im Journalismus-Drama "Ink" vor der Kamera stand, sagte er: "Ich sehe schon, dass in all diesen Diskussionen langsam die Rede davon ist, Jack O'Connell als möglichen Bösewicht ins Spiel zu bringen.
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