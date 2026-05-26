Danny König kehrt zurück als neuer Cheftrainer des FC Einheit Wernigerode

Nach drei Jahren Pause kehrt Danny König als neuer Cheftrainer zurück zum FC Einheit Wernigerode. Der bekannteste Fußball-Osten-Trainer ist bekannt als ein bunter Hund und hat in den letzten Jahren bei verschiedenen Vereinen gearbeitet. Jetzt wird er den Klub der Oberliga Süd leiten.

Drei Jahre hatte man nichts von ihm gehört. Jetzt ist er zurück an der Seitenlinie. Der FC Einheit Wernigerode präsentierte Danny König als neuen Cheftrainer .

König ist im Fußball-Osten bekannt wie ein bunter Hund. Er arbeitete als Co-Trainer beim 1. FC Magdeburg und dem FSV Zwickau, war Trainer bei Germania Halberstadt und zuletzt wieder Assistent beim Greifswalder FC. Dort war am Saisonende 2023 Schluss.

Jetzt der neue Job beim Klub der Oberliga Süd.

"Nach gut drei Jahren Pause freue ich mich sehr auf die neue Aufgabe. Der FC Einheit hat sich in den letzten Jahren in der Oberliga etabliert und sich einen Namen gemacht. Ich blicke gespannt auf den Saisonstart. Mannschaft, Staff und der gesamte Verein passen im Gesamtkonzept sehr gut zu mir.

Gleichzeitig kenne ich einige Spieler und Staffmitglieder noch aus früheren Stationen, was mir den Einstieg um einiges leichter machen wird", erklärt König, der unweit von Wernigerode in Aschersleben geboren wurde. Nach eineinhalb Jahren wird Trainer Florian Mehr nach dem letzten Saisonspiel am Samstag in Heiligenstadt gehen. Der Klub teilt dazu mit: "Wir möchten uns von Herzen für seinen Einsatz und seine geleistete Arbeit bedanken.

Florian hat unseren Verein in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils zum Klassenerhalt in der Oberliga geführt und dabei stets alles für die Mannschaft und den Verein gegeben.





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