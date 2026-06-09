Danny Pino stößt zu den glorreichen Sieben: Neue Figur Santi Vega bringt frischen Wind in die MGM+-Serie

Die MGM+-Serie Die glorreichen Sieben erhält mit Danny Pino als Santiago Vega einen neuen Hauptdarsteller. Die Figur ist ein charmanter und manipulativer Trickbetrüger, der im Wilden Westen mit Witz und Geschick überlebt. Die Serie spielt in den 1880ern und folgt sieben Söldnern, die ein Quäkerdorf gegen einen Landbaron verteidigen.

Die neue MGM+ - Serie Die glorreichen Sieben wächst weiter: Mit Danny Pino stößt ein Schauspieler zum Cast, dessen Figur frischen Wind in den Western bringt. Pino, bekannt aus Serie n wie Cold Case und Law & Order: Special Victims Unit, übernimmt die Rolle von Santiago Santi Vega, einer Figur, die es in den bisherigen Kino- und Serie nfassungen nicht gab.

Beschrieben wird Santi als mühelos charmant, stilvoll und witzig, ein Meister der Manipulation, der lieber redet als schießt. Geboren in San Antonio als Sohn einer Dienstmagd und eines aristokratischen Vaters, der ihn nie anerkannte, musste Santi früh lernen, für sich selbst zu sorgen. Er hält sich mit Kartentricks, Betrügereien und schnellen Sprüchen über Wasser. Als Chris und Vin ihm begegnen, treffen sie allerdings keinen einfachen Gauner an, sondern einen Mann mitten in einer Schlägerei.

Sein Umgang mit Messer und Pistole beeindruckt sie nachhaltig. Nach außen gibt sich Santi zynisch und schlagfertig, doch hinter der Fassade verbirgt sich eine sensible und von der Vergangenheit gezeichnete Figur. Die Serie spielt in den turbulenten 1880er-Jahren. Sie folgt sieben begabten, aber innerlich zerrissenen Söldnern, die ein friedliches Quäkerdorf beschützen sollen.

Das Dorf wurde zuvor von angeheuerten Kämpfern eines skrupellosen Landbarons massakriert, der das Land an sich reißen will. Während sich die Gruppe auf einen aussichtslos wirkenden Kampf vorbereitet, stellt sich eine zentrale Frage: Ist Gewalt zu rechtfertigen, wenn man Menschen verteidigt, deren Glaube auf strikter Gewaltlosigkeit basiert? Die Serie erzählt nicht nur den Konflikt nach außen, sondern beleuchtet auch die Hintergründe der sieben Figuren, ihre Motive und das, was für sie auf dem Spiel steht.

Themen wie Ehre, Opferbereitschaft, Erlösung, Moral und Glaube stehen dabei im Zentrum. Neben Danny Pino gehören bereits mehrere bekannte Gesichter zur Besetzung. Matt Dillon spielt Chris Adams, eine Rolle, die im Originalfilm von Yul Brynner verkörpert wurde. Michael Ealy übernimmt Vin Tanner, den Steve McQueen einst spielte.

Will Patton ist als neue Figur dabei, die offenbar als zentraler Gegenspieler der Serie angelegt ist. Die glorreichen Sieben gehen auf den japanischen Film Die sieben Samurai zurück und wurden im Western-Genre zu einem Klassiker. Auf den Film folgten drei Fortsetzungen: Die Rückkehr der glorreichen Sieben, Die Waffen der glorreichen Sieben und Der Ritt der glorreichen Sieben. Zwischen 1998 und 2000 lief bereits eine Fernsehserie mit Michael Biehn in der Hauptrolle.

Zuletzt brachte Antoine Fuqua den Stoff 2016 mit Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke und Vincent D'Onofrio erneut ins Kino. Die neue MGM+-Serie setzt nun auf frische Figuren wie Santi Vega, um dem bekannten Stoff eine neue Perspektive zu geben. Mit Danny Pinos Darstellung eines charmanten und zugleich verletzlichen Trickbetrügers erhält die Serie eine Figur, die den typischen Westernhelden herausfordert und die Moralvorstellungen der Zeit hinterfragt.

Die Produktion verspricht eine Mischung aus Action, Drama und Charakterstudie, die sowohl Fans des Genres als auch Neueinsteiger ansprechen soll. Drehstart ist für Anfang nächsten Jahres geplant, ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest





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