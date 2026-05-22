Danny Röhl, prominenter FSV-Unterstützer, drückt Zwickau auf der Tribüne an

Danny Röhl, ehemaliger Ex-Assistent von Hansi Flick und Trainer der Glasgow Rangers, unterstützt am Samstag den FSV Zwickau auf der Tribüne. Er ist auch wieder zahlendes Mitglied beim FSV und freut sich auf das Finale. Zwickau hat eine ordentliche Runde gespielt und eine realistische Chance auf den Titel, da sie ein Derby zu Hause und die Fans im Rücken hat.

Ein prominenter Unterstützer des FSV sitzt dabei am Samstag auf der Tribüne ! Danny Röhl (37) ist seit Oktober Trainer der Glasgow Rangers . Und drückt am Wochenende Zwickau auf der Stadion- Tribüne die Daumen.

"Ich habe mir schon vor Wochen eine Karte besorgt", sagt Röhl, der in Zwickau geboren ist. "Jetzt bin ich auch wieder zahlendes Mitglied beim FSV. Ich war das ja schon früher als Spieler – jetzt habe ich die Mitgliedschaft quasi wiederbelebt. Ich freue mich so sehr auf das Finale.

Mit meiner Familie sitze ich dann auf der Tribüne und schaue mir ganz entspannt ein Fußballspiel an.

"Zuletzt war da immer jede Menge Adrenalin dabei. Bis zuletzt war der Ex-Assistent von Hansi Flick beim FC Bayern und bei der Nationalmannschaft mit den Glasgow Rangers im Titelrennen, musste erst in der Meisterrunde mit vier Niederlagen am Stück abreißen lassen. Letztlich landete der Klub auf Platz drei – und hat damit wieder die Chance, kommende Saison international zu spielen.

Allerdings steht ein Umbruch im Team an, Röhl soll die Mannschaft fit für den Titelkampf machen. KonkurrentDer Derby zu Hause und Fans im Rücken"eine realistische Chance auf den Titel? Röhl: "Auf jeden Fall! Zwickau hat eine ordentliche Runde gespielt.

Am Ende hat es knapp nicht für ganz oben gereicht. Und jetzt haben sie ein Derby zu Hause und die Fans im Rücken. Dazu muss man sagen: Aue hat in diesem Jahr gewiss auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Der FSV ist einfach dran, den ersten Pokalsieg der Neuzeit einzufahren.





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