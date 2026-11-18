Der Mainzer Darts-Profi Danny Springer hat sich mit 10:8 gegen Rob Cross durchgesetzt und steht erstmals in den letzten vier des Grand Slam of Darts.

Danny Springer hat im Grand Slam of Darts einen entscheidenden Schritt in Richtung Titelverteidigung oder zumindest einer weiteren erfolgreichen Titelverteidigung getan. Der 26-jährige Profi aus Mainz konnte sich in einem intensiven Duell gegen den erfahrenen Briten Rob Cross durchsetzen und sichert sich damit den Einzug ins Viertelfinale des prestigeträchtigen Turniers. Der Sieg ist umso bemerkenswerter, da Springer gegen einen Gegner antrat, der trotz aktueller Schwäche noch über immense Erfahrung verfügt.

Entscheidender Sieg im Duell gegen Rob Cross

Danny Springer besiegt Rob Cross mit einem klaren Endstand von 10 zu 8 Legs in der Runde der letzten 16. Dieser Sieg markiert einen wichtigen Meilenstein in der Karriere des deutschen Darts-Stars, der sich damit als einer der favorisierten Kandidaten für die weitere Turnierdurchfahrt bestätigt. Die Leistung untermauert die Position des Mainzers im internationalen Spitzenfeld und zeigt, dass er auch unter Druck nicht zusammenbricht.

Also read Niko Springer zieht ins Achtelfinale beim Grand Slam of Darts ein

Das Match begann zunächst sehr ausgeglichen, was den Erwartungen an ein Spitzenduell entsprach. Springer nutzte jedoch eine Schlüsselphase geschickt aus und legte zwischenzeitlich fünf Legs in Folge vor. In dieser Phase schien die Partie für den britischen Herausforderer bereits entschieden, da Springer den Abstand auf 9 zu 5 Legs ausbauen konnte. Diese Dominanz deutete darauf hin, dass der deutsche Spieler die Kontrolle über das Spielgeschehen übernommen hatte.

Komplizierte Endphase und Nervenkitzel

Rob Cross, der aktuell auf Platz 24 der Weltrangliste zurückgefallen ist, ließ sich jedoch nicht so schnell ausschalten und kampfte tapfer zurück. Der ehemalige Weltmeister nutzte die Nöte seines Gegners, der mit den eigenen Nerven zu kämpfen hatte, strategisch aus. Dieser Abschnitt der Partie erwies sich als psychologisch extrem fordernd für den 26-Jährigen aus Mainz, der unter der Erwartungshaltung litt.

Advertisement

Die Spannung gipfelte, als Springer die erste Matchdart nicht verwandeln konnte. Diese verpasste Chance hätte den Sieg bereits besiegeln können, doch Cross nutzte die Fehleranfälligkeit des Deutschen, um im Spiel zu bleiben. Es folgte eine dramatische Wendung, bei der die Ergebnisse der beiden Kontrahenten eng beieinander lagen und der Ausgang ungewiss erschien.

Historische Bedeutung für den deutschen Darts-Sport

Der Erfolg von Danny Springer hat historische Dimensionen für den deutschen Darts-Sport. Zuvor war Michael Unterbuchner im Jahr 2018 der einzige Deutsche, der es in die Viertelfinalrunde des Grand Slam of Darts geschafft hatte. Dieser Rekord stellt nun eine hohe Hürde dar, die Springer durch seine aktuelle Leistung überschritten hat und damit eine neue Ära für die deutsche Vertretung einläutet.

Nur die besten Spieler der 16 Gruppen erreichten diese Phase des Turniers, was die Qualität des Wettkampfs unterstreicht. Im deutschen Quartett schnitt jedoch nicht jeder Spieler gleich erfolgreich ab. Lediglich Springer und zwei weitere Mitstreiter kamen über die Vorrunde hinaus, während Jan Schmidt, der Überraschungsfinalist der Junioren-Weltmeisterschaft, bereits nach zwei Niederlagen in der Vorrunde aus dem Turnier ausschied.

Hohes Preisgeld und Ausblick auf das Viertelfinale

Das Turnier ist nicht nur um sportlichen Ruhm, sondern auch um erhebliche finanzielle Summen im Wert von insgesamt einer Million Pfund gestritten. Der Sieger des Grand Slam of Darts wird mit 200.000 Pfund belohnt, was die hohe Motivation aller Teilnehmer erklärt und den Druck auf die verbleibenden Spieler zusätzlich erhöht. Springer tritt nun mit diesem Gewicht im Gepäck in die nächste Runde.

Advertisement

Im Viertelfinale wird der Mainzer auf einen der verbleibenden Halbfinalisten treffen, wobei die genauen Paarungen noch zu klären sind. Die Leistung gegen Cross zeigt jedoch, dass Springer auf der Höhe der Zeit ist und auch in entscheidenden Momenten die nötige mentale Stärke besitzt, um solche Duelle zu gewinnen. Die Zukunftsaussichten für den 26-Jährigen bleiben damit äußerst positiv.