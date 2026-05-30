Dante verhindert Abstieg von Nizza in seinem letzten Spiel

Der 42-jährige Ex-Bayern-Spieler Dante führt OGC Nizza im Relegationsrückspiel gegen Saint-Étienne zum 4:1-Sieg und vermeidet damit den Abstieg. Damit endet seine langjährige Karriere in Frankreich versöhnlich.

In einem versöhnlichen Karriereende hat der ehemalige brasilianische Fußball-Nationalspieler Dante mit OGC Nizza den Abstieg aus der französischen Ligue 1 vermieden. Das Relegation s-Rückspiel gegen die AS Saint-Étienne gewann Nizza mit 4:1, nachdem das Hinspiel 0:0 geendet hatte.

Dante, der zehn Jahre lang für Nizza gespielt hatte, stand in der Startelf und führte seine Mannschaft zum Sieg. Damit blieb der Klub nach 24 Jahren ununterbrochener Erstklassigkeit in der ersten Liga. Dante, der zuvor von 2009 bis 2016 in der Bundesliga für Gladbach, Bayern München und Wolfsburg aktiv war, beendet seine Karriere mit diesem Erfolg. Nizza hatte die Saison nach Platz vier im Vorjahr nur auf Rang 16 abgeschlossen und musste in die Relegation.

Saint-Étienne, zehnmaliger französischer Meister, verpasste den direkten Wiederaufstieg. Das Spiel fand vor leeren Rängen statt, nachdem Nizza-Fans im letzten Spiel der regulären Saison gegen Metz den Platz gestürmt hatten. Die Tore für Nizza erzielten der ehemalige Bundesliga-Profi Jonathan Clauss, der früher für Arminia Bielefeld spielte, und Elye Wahi, der von Eintracht Frankfurt ausgeliehen war. Wahi traf kurz vor Schluss zweimal und sorgte für die decision





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