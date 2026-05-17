Dara fügte Bulgarien ins Finale des Eurovision Song Contest ein

Dara fügte Bulgarien erstmals seit 3 Jahren in die Hauptrunde des Eurovision Song Contest ein. Sie setzte die Favoriten aus Finnland bei den Stimmen des Publikums und der Jury aus.

SIE hat es geschafft! Sängerin Dara (27) aus Bulgarien konnte sich gegen die Favoriten aus Finnland durchsetzen, die seit Mitte Februar durchgehend auf Platz eins der Wettquoten lagen.

Jetzt hat aber Dara den Eurovision Song Contest für ihr Land geholt. Und das, nachdem Bulgarien die vergangenen drei Jahre auf eine Teilnahme am ESC verzichtet hatte. Ihr Song "Bangaranga" hat das Publikum entfacht wie kein Zweiter am Samstagabend! Als die Journalisten anfangen, ihren Namen zu skandieren, kann Dara ihr Glück kaum fassen.

"Ich danke meinem Mann, er hat mich dazu motiviert, zum ESC zu kommen, denn ich hatte Angst davor," sagt sie nach ihrem Sieg. Trotzdem erzählte sie der anwesenden Presse, dass sie im Vorfeld des Wettbewerbs eine Panikattacke erlitten. Seit sie vor zwei Wochen in Wien angekommen ist, fiel ihr Name immer öfter als Interpretin, die man sich merken muss. Bereits am Opening des Eurovision Song Contest war Dara mit ihrer eigenwilligen Kleiderwahl aufgefallen.

Sie trug eine Robe ganz aus Haar gefertigt. Mit BILD sprach sie auf dem türkisfarbenen Teppich auch über die Botschaft ihres Songs.

"Ich glaube einfach, dass wir alle unsere inneren Dämonen haben – und all diese modernen Dämonen vertreiben können: Ängste, Scham, Unsicherheiten und alles andere, was wir an uns selbst angeblich nicht mögen," sagt Dara im Vorfeld des Wettbewerbs zu BILD. "Wir können sie einfach verjagen, indem wir ein Bangaranga sind – indem wir mutig sind und ganz ohne Entschuldigung zu hundert Prozent wir selbst. Indem wir dem treu bleiben, wer wir sind, und auf unser Herz hören," so Dara weiter.

Doch was bedeutet das Wort eigentlich? Das Wort "Bangarang" stammt aus dem jamaikanischen Patois, als Kreolsprache, und bedeutet Chaos, Aufruhr oder Rebellion. Nach dem Triumph in der Wiener Stadthalle zeigte sie sich vor der versammelten Presse, war noch ganz euphorisiert von ihrem ultimately doch überraschenden Sieg. Denn bei den letzten Wettquoten von Freitag lag Bulgarien lediglich auf Platz vier.

Doch am Schluss konnte sie sich sowohl im Jury-Voting als auch bei den Zuschauerstimmen durchsetzen. Als Menschen können wir Dinge mit unseren Gedanken ändern. Alles ist möglich





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