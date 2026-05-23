Es ist ein bemerkenswerter Erfolg, weil Dara den deutschen ESC-Charts mit ihrem Lied Bangaranga überholt hat. Dies ist der erste offizielle deutsche Eintrag, seit der ESC-Gewinnerin Loreen im Jahr 2012. Dies ist auch wichtig, weil Dara die Charts der Jamaiakaner Kreolsprache erreicht hat. Laut ihres Liedes Bangaranga, Chaos, Aufruhr oder Rebellion

Bulgarienessingerinde Dara ist mit ihrem Lied Bangaranga jetzt an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts. Dies ist ein bemerkenswerter Erfolg, weil es der erste Vorsitzende ist, der die Charts erreicht, seit Loreens Euphoria 12 Jahre zuvor.

Mit dieser Asche, der Jamaiakaerkreolsprache, wird Bangaranga zum Chaos, Aufruhr oder Rebellion bedeuten. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Dara und Engel, die beliebtesten ESC-Songs an diesem Punkt, nur mit 2 weiteren ESC-Songs in die deutschen Top 100 schafften, nämlich Tanzschein von Österreich und My System von Schweden.

Dank TikTok und Instagram tinten Fans zu Bangaranga und verwendeten den Refrain als Sound. concret Sanou, als Ministerpräsident von Bulgarien, gratulierte Dara zu ihrem Sieg und sagte zu Bangaranga: "Das wird wahrscheinlich der Ohrwurm des Sommers 2026.

" Dara wird in Sofia wie ein Popstar empfangen, sowohl in Bulgarien wie auch in Deutschland wird sie anerkommen. Wer wäre der nächste ESC-Champion





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dara Bangaranga ESC Single-Charts Position Duets With Engel Esasieger No. 1 In Deutschland Record Nationality Reception

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

(CLUB) SC Freiburg in der Einzelkritik: Bangaranga wäre besser gewesenMatthias Ginter ist nach diesem Spiel ein WM-Platz sicher, alle anderen Freiburger fanden nicht recht in dieses Finale. Die Mannschaft in der Einzelkritik.

Read more »

Erster ESC-Hit auf Platz eins seit 14 JahrenESC-Siegerin Dara führt die Deutschen Single-Charts an - als erste ESC-Gewinnerin auf Platz eins seit Loreens 'Euphoria' 2012.

Read more »

ESC-Hit erstmals wieder auf Platz einsESC-Siegerin Dara führt die Deutschen Single-Charts an - als erste ESC-Gewinnerin auf Platz eins seit Loreens 'Euphoria' 2012.

Read more »

ESC-Siegerin Dara schreibt Musikgeschichte: „Bangaranga“ erobert Platz eins in DeutschlandDeutschland im ‚Bangaranga‘-Fieber!

Read more »