„Dare2Care“ stärkt seit 2019 die mentale Gesundheit von Kindern. Jetzt gewinnt die Initiative den Roman-Herzog-Preis 2026.

Die Initiative „Dare2Care, Gemeinsam für mentale & sozial starke Schulen“ gewinnt den Roman-Herzog-Preis 2026. Die Berliner Sparkasse vergab die Auszeichnung am Donnerstagabend im Max-Liebermann-Haus neben dem Brandenburger Tor – zum zehnten Mal.

Der Preis ist mit insgesamt 20.000 Euro dotiert. Geehrt wurden auch zwei weitere Vereine. Ihre Gründer und Mitglieder engagieren sich für die Gesellschaft, ganz im Sinne des Namensgebers. Die Jury hatte drei Finalisten ausgewählt, der Sieger wurde am Donnerstagabend verkündet.

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