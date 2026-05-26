Dario Argento präsentiert dreiteilige Thriller-Reihe mit eigener Beteiligung an Drehbüchern

Dario Argento, bekannt für seine Horrorfilme und als "Maestro des Horrors", hat ein neues Projekt vorgestellt: eine dreiteilige Thriller-Reihe, die er als Produzent begleitet und selbst an den Drehbüchern mitarbeiten wird.

Beim Film festival in Cannes hat Horror-Ikone Dario Argento ein neues Projekt vorgestellt. Der Regisseur wird eine dreiteilige Thriller-Reihe produzieren und selbst an den Drehbücher n mitarbeiten.

Argento hat das Projekt im Fantastic Pavilion vorgestellt, indem er den Preis "Keys to the Pavilion" entgegennahm. Die drei Filme werden von Gabriele Altobelli inszeniert. Argento, oft als "Maestro des Horrors" bezeichnet, ist vor allem für seine stilprägenden Beiträge zum Giallo-Kino bekannt. Zu seinen bekanntesten Arbeiten zählenDer erste Film trägt den Titel "Carne della Mia Carne" ("Flesh of My Flesh") und ist bereits abgedreht.

Im Mittelpunkt stehen drei Mütter, die das Verschwinden eines Teenager-Mädchens untersuchen. Das Motiv des "Bösen nebenan" bildet dabei den thematischen Kern. Argento nicht nur als Produzent fungiert, sondern auch am Drehbuch beteiligt ist. Die offizielle Website von Cinecittà S.p.

A., einer dem italienischen Kulturministerium unterstellten Organisation, bestätigt zudem, dass Argento die Drehbücher für die gesamte Trilogie schreibt. Die beiden weiteren Filme sind bereits geplant. Der zweite Teil "The Girl with Crystal Eyes" soll im Herbst 2026 produziert werden. Die Geschichte folgt einem Geschäftsmann und einer rätselhaften Frau, die in einen Strudel aus Leidenschaft und Mord geraten.

Gegen ihn ist Stephen Kings "ES" eine Kindershow: Das ist jetzt das neue blutige Setting für den Horror-ClownChucky & Jigsaw kennen – aber wie viele der anderen 23 Horrorfilm-Monster erkennst du? Fast so, als hätte Steven Spielberg "Predator" gedreht: Erster Trailer zum wildesten Sci-Fi-Actionhorror lässt Publikum ausrasten Der dritte und letzte Film trägt den Titel "The Black Velvet Mask" und ist für den Dreh im Jahr 2027 vorgesehen.

Erzählt wird von drei Frauen, die von demselben Albtraum verfolgt werden: einem Mann mit einer schwarzen Samtmaske, dessen Gesicht sie selbst nach dem Abnehmen der Maske nicht erinnern können





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