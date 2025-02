Dark and Darker Gewinnt Gerichtsstreit gegen Nexon, Muss Dennoch Millionen an das Unternehmen Zahlen

Dark and Darker, ein Dungeon-Crawler mit PvP-Fokus, hat einen wichtigen Rechtsstreit gegen Nexon gewonnen. Das Gericht in Seoul entschied, dass das Spiel nicht gegen das Urheberrecht des Gaming-Riesen verstößt. Allerdings wurde das Entwicklerstudio Ironmace für die Verletzung von Geschäftsgeheimnissen verurteilt und muss eine Schadensersatzzahlung leisten.

Dark and Darker, ein Dungeon-Crawler mit PvP-Fokus im mittelalterlichen Fantasy-Setting, ist bekannt für seine Extractionshooter-Elemente, bei denen sich 3er-Teams um Loot prügeln. Sterbt ein Spieler, verliert er seinen Beute. Der Entwickler Ironmace geriet in Streit mit dem Gaming -Riesen Nexon , der die Entwickler des Spiels für Plagiat und Verwendung des Geschäftsgeheimnisse s anklagte.

Nexon behauptete, ein ehemaliger Mitarbeiter von Ironmace, der zuvor für Nexon tätig war, hätte urheberrechtlich geschützte Informationen gestohlen und verwendet, um Dark and Darker zu entwickeln. Das Unternehmen warf auch dem Studio die Nutzung von Teilen des Codes und der Assets von Nexon vor. Anfang März 2023 kam es zu einem Gerichtsverfahren, das zu einer Entscheidung führte am 13. Februar 2025: Dark and Darker wurde für nicht gegen das Urheberrecht von Nexon verstoßen, allerdings wurde Ironmace für die Verletzung von Nexons Geschäftsgeheimnissen verurteilt und muss eine Schadensersatzzahlung in Höhe von etwa 5,6 Millionen Euro leisten. Seit Juni 2024 ist Dark and Darker wieder auf Steam spielbar, allerdings in einer eingeschränkten Variante. Spieler, die das volle Gameplay erleben möchten, müssen eine kostenpflichtige Edition des Spiels erwerben





