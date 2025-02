Dark and Darker Siegt im Rechtsstreit gegen Nexon, Muss Trotzdem Millionen Zahlen

Dark and Darker, ein Dungeon-Crawler mit PvP-Fokus, hat einen Rechtsstreit gegen Nexon, einen großen Gaming-Riesen, erfolgreich gewonnen. Obwohl das Gericht feststellte, dass Dark and Darker das Urheberrecht von Nexon nicht verletzt, wurde Ironmace, das Entwicklerstudio von Dark and Darker, für die Verletzung von Geschäftsgeheimnissen verurteilt und muss eine Schadensersatzzahlung leisten.

Dark and Darker, ein Dungeon-Crawler mit Fokus auf PvP und mittelalterlichem Fantasy-Setting, ist in der Gaming-Welt bekannt für seine Kombination aus Magie, Schwertkämpfen und Extraction-Shooter-Mechaniken. Spieler kämpfen in 3er-Teams um Loot, wobei der Verlust aller Beute bei Tod eine treibende Gefahr darstellt. Das Spiel erinnert an Titel wie Escape from Tarkov, jedoch ohne das Shooter-Gameplay.

Ironmace, das Entwicklerstudio hinter Dark and Darker, geriet in einen heftigen Rechtsstreit mit Nexon, einem koreanischen Gaming-Riesen, bekannt für F2P-MMOs wie The First Descendant, MapleStory und The Finals. Nexon warf Ironmace vor, die Idee für Dark and Darker von ihnen gestohlen zu haben. Begründung dafür war ein ehemaliger Ironmace-Mitarbeiter, der zuvor für Nexon tätig war und angeblich urheberrechtlich geschützte Informationen kopierte und für die Entwicklung von Dark and Darker nutzte. Nexon behauptete außerdem, dass Teile des Codes und der Assets von Dark and Darker Nexon gehörten. Das Rechtsstreit kam im März 2023 zu einem ersten Höhepunkt, als ein Gericht in Seoul am 13. Februar 2025 entschied, dass Dark and Darker nicht gegen das Urheberrecht von Nexon verstößt. Das Gericht gab jedoch Ironmace für die Verletzung von Nexons Geschäftsgeheimnissen zu, weshalb das Studio eine Schadensersatzzahlung in Höhe von etwa 5,6 Millionen Euro leisten musste. Inzwischen wurde Dark and Darker im Juni 2024 wieder auf Steam spielbar, jedoch in einer eingeschränkten und kostenpflichtigen Variante.





