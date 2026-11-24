Ein Hacker stiehlt 33.000 Therapieakten und erpresst die Betroffenen. Dann macht er einen Fehler, der die Polizei auf seine Spur bringt.

von „Dein Trauma im Darknet “. Der zweite Teil wird in einer Woche veröffentlicht. Im englischen Original von Jack Rhysider trägt diese Episode den Namen „Die deutsche Produktion verantworten Marko Pauli und Judith Hohmann von heise online.

Der Podcast erscheint wöchentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen und kann Du bist mir zum ersten Mal aufgefallen, als ich zu ner bestimmten Story recherchiert habe. Ich glaube, es ging um Cheats für Videospiele. Ich habe verzweifelt versucht, Leute zu finden, die Cheats verkaufen, aber niemand wollte sich öffentlich mit mir unterhalten. Ich hab ein paar Leute gefunden, die zwar bereit waren zu chatten, aber per Sprach- oder Videoanruf kam überhaupt nicht in Frage.

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Dann habe ich ein Interview von dir mit jemandem gefunden, der einfach so offen sagt: „Ja, ich verkaufe Cheats für Videospiele“, ein Vierzehnjähriger. Ich dachte mir: „Wie hast du denn diesen Typen gefunden?

“ Seitdem habe ich einen solchen Respekt vor dir. Und dein Buch ist einmal mehr der Beweis dafür, wie tief man in diese Community vordringen und diese Leute erreichen kann. Also, echt jetzt, Hut ab vor deiner Fähigkeit, wie du es schaffst, in die Hackerszene reinzukommen. Ja, vielen Dank!

Das ist mittlerweile so etwas wie eine Spezialität von mir geworden. Aber ehrlich gesagt bin ich immer wieder überrascht, wenn sie tatsächlich reden wollen – aber sie tun das wirklich. Ich glaube, beim Hacking und der Cyberkriminalität gibt es da etwas – abgesehen von der Anonymität –, das dazu führt, dass die Leute gerne prahlen und angeben. Ja, stimmt.

Das führt uns auch direkt zur ersten Frage: Wer bist du, was machst du und wie kam’s dazu? Also, mein Name ist Joe Tidy, und ich bin der Cyber-Korrespondent der BBC. Das bedeutet, dass ich über Hacking, Cybersicherheit, Datenschutz, Gefahren im Netz, KI und auch ein bisschen über Kryptowährungen berichte. Ich arbeite schon seit ungefähr sieben Jahren in dieser Rolle bei der BBC.

Davor war ich bei Sky News als allgemeiner Korrespondent und habe da alles Mögliche gemacht. Doch dann gab es 2014 diesen unglaublich massiven und spektakulären DDoS-Angriff. Bei dem wurden über Weihnachten das Sony Playstation Network und Xbox Live lahmgelegt. Das war eine Schlagzeile, und mein Chef kam rein und sagte zu mir: „Also, diese Bande – diese Teenager ‚Lizard Squad‘ – du musst einen von denen finden.

Wir wollen heute Abend einen Lizard auf Sendung.

“Ja, genau, nicht bloß ein schriftliches Interview. Sie wollten, dass sie vor die Kamera treten – ich glaube, es waren noch zehn Stunden, bis wir auf Sendung gehen sollten. Und ich dachte mir: „Das ist doch eh unmöglich.

“Joe hat es wie durch ein Wunder geschafft. Er hat jemanden von Lizard Squad dazu gebracht, im Fernsehen aufzutreten und Fragen zu beantworten. Aus Finnland zugeschaltet dieser Mann, der sich Ryan nennt, er sagt, er sei einer der Hacker. Warum?

Warum hast du das gemacht? So viele Menschen waren davon betroffen. Du hast möglicherweise Millionen von Menschen das Weihnachtsfest verdorben. Warum wir das gemacht haben?

Eigentlich, um drauf aufmerksam zu machen und um uns dabei zu amüsieren. Und außerdem wollten wir die mangelhafte Computersicherheit bei diesen Unternehmen zeigen. Die verdienen jeden Monat zig Millionen allein durch Abogebühren – und dabei sind die Einkäufe ihrer Kunden noch nicht mal mitgerechnet. Die sollten mehr als genug Geld haben, um sich vor solchen Angriffen zu schützen.

Hast du kein schlechtes Gewissen, dass du mehr als 100 Millionen Menschen über Weihnachten um so viel Spielspaß gebracht hast? Ich würde mir eher Sorgen machen, wenn die Leute an Heiligabend nix Besseres zu tun haben, als auf ihren Konsolen zu spielen. Ich kann nicht wirklich sagen, dass ich ein schlechtes Gewissen habe. Vielleicht habe ich ein paar Kinder dazu gezwungen, Zeit mit ihren Familien zu verbringen, anstatt zu spielen.

Der Clip ist doch eigentlich kaum zu glauben: Dieser Typ, Ryan, tritt bei Sky News auf, ohne sein Gesicht oder seine Stimme zu verbergen, und gibt einfach zu, Xbox Live und Playstation lahmgelegt zu haben. Ich kann’s immer noch nicht fassen, dass Joe dieses Interview hinbekommen hat. Hacker zum Reden zu bringen, erfordert viel Fingerspitzengefühl und Hartnäckigkeit. Ich weiß echt, wovon ich rede.

Aber Joe bringt offenbar genau das mit, was dafür nötig ist. Es war ihm einfach völlig egal. Es hat ihn nicht interessiert. Das ganze Chaos, das er angerichtet hat, all die Schlagzeilen auf der ganzen Welt, die Leute, die sich gefragt haben: Was ist denn mit der Xbox und der Sony Playstation los?

Das ist hier ein riesiges Problem für die Cybersicherheit, und dieser Junge hat über das Ganze nur gelacht. Da dachte ich mir nur: Wow, welche Macht diese Kids mit Tastatur und Maus ausüben können – das hat mich wirklich beeindruckt, und von da an war ich einfach, naja, vom Hacken und der Cyberwelt begeistert, und das ist bis heute so geblieben. Dies sind wahre Geschichten von der dunklen Seite des Internets. Recherchiert und geschrieben von Jack Rhysider.

Wir sind Isabel Grünewald, Judy Hohmann und Marko Pauli von heise online und wir bringen euch die „Darknet Diaries“ auf Deutsch. Ich wollte heute mit Joe Tidy sprechen, weil er ein Buch veröffentlicht hat, es heißt „Ctrl+Alt+Chaos: How Teenage Hackers Hijack the Internet“. Ich hab’s gerade zu Ende gelesen und es ist super. Es beginnt im Jahr 2020 mit einem Cyberangriff in Finnland.

Es gab diesen unglaublich schrecklichen und grausamen Cyberangriff in Finnland, der die Welt schockiert hat. Meiner Meinung nach war das der schlimmste, übelste, grausamste und finsterste Cyberangriff der Geschichte. Der schlimmste, fieseste, grausamste und finsterste Cyberangriff der Geschichte? Ich bin dabei, auf geht’s!

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Aber bevor es richtig losgeht, versuchen wir doch mal zu erraten, welcher Fall das sein könnte. Woran denkt ihr, wenn ihr das hört? Vielleicht ein Krankenhaussystem, das lahmgelegt wird und bei dem Menschenleben auf dem Spiel stehen? Oder vielleicht eine stillgelegte Pipeline, es kommt zu Treibstoffengpässen und überall entsteht blankes Chaos?

Oder vielleicht wird eine ganze Regierungsbehörde kompromittiert und Staatsgeheimnisse werden enthüllt? Alles ernste und furchtbare Szenarien, aber für mich klingen sie noch nicht nach den fiesesten. Denken wir ne Nummer kleiner, vielleicht näher am eigenen Alltag, persönlicher. Gibt es etwas über euch – irgendwelche Daten –, deren Veröffentlichung euch wirklich Angst machen würde?

Nicht nur ein ungutes Gefühl, sondern echte, tiefsitzende Angst? Vielleicht Fotos? Wobei ihr wahrscheinlich ohnehin Bilder von euch ins Netz stellt. Also eher nicht.

Wie wäre es mit privaten Nachrichten? Wäre es schlimm für euch, wenn die öffentlich würden? Vielleicht. Oder Standortdaten?

Passwörter? Also, der Cyberangriff auf Vastaamo fand im Oktober 2020 statt, und das Erste, was wir davon gehört haben, war, dass jemand mit dem Namen „Ransom Man“ in einem finnischen Forum im Darknet behauptete: „Ich habe das Psychotherapiezentrum Vastaamo gehackt. Ich hab sämtliche persönlichen Daten aller Klienten dieser riesigen Kette von Psychotherapiezentren.

“ Das ist eine Art gesellschaftlich engagiertes Unternehmen in Finnland, wirklich bekannt und sehr, sehr beliebt. Dort gab es Psychiater, Psychotherapeuten und Ähnliches in Dutzenden von Zentren, die überall in Finnland aus dem Boden schossen. Sie hatten ein bekanntes, leicht wiederzuerkennendes Logo in Form einer grünen Sprechblase. Ich glaube, „Vastaamo“ bedeutet so viel wie „der Antwortautomat“ oder „die Anlaufstelle für Antworten“.

In einem kleinen Land wie Finnland kannte also jeder Vastaamo, denn selbst wenn man kein Patient war, kannte man zumindest jemanden, der wahrscheinlich dort war. Als dann dieser „Ransom Man“ im Darknet auf einer Website aufgetaucht ist, die es mittlerweile nicht mehr gibt – sie hieß „Torilauta“ –, und sagte: „Ich habe Vastaamo gehackt.

“ Ich habe all diese Informationen. Ich habe nicht nur die Daten der Patienten – wie Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Sozialversicherungsnummer –, sondern vor allem auch, was besonders gravierend ist, alle ihre Therapieberichte. Das sind also 33.000 Menschen, deren tiefste und dunkelste Geheimnisse potenziell online bloßgestellt werden könnten. Das ist es also: die Notizen deiner Therapeutin oder deines Therapeuten, Notizen, die deine intimsten und privatesten Gedanken in Worten und Sätzen zusammenfassen.

Das ist meiner Meinung nach tatsächlich die grausamste Art von personenbezogenen Daten, die jemand als Druckmittel für Lösegeldforderungen nutzen könnte. Und du, du hast ja nichts falsch gemacht. Du hast dich einfach nur jemandem anvertraut. Aber dieser „Ransom Man“ hat mit dem Unternehmen Vastaamo gesprochen und gesagt: „Hey, ich habe euer Unternehmen gehackt, ich habe eure Patientenakten gestohlen, und alles, was ich will, ist Bitcoin – Bitcoin, oder ich werde die Akten vor der ganzen Welt veröffentlichen.

“ Vastaamo hat sich an die Polizei gewandt, die die Kommunikation mit diesem Hacker direkt übernahm und die versuchte, so viel wie möglich aus ihm herauszubekommen. Doch das zog sich über sechs Wochen hin, und „Ransom Man“ hatte langsam das Gefühl, dass er nicht vorankam. Er musste den Druck erhöhen, um zu zeigen, dass es ihm wirklich ernst ist.

Ransom Man sagte: „Ich habe versucht, 400.000 Euro zu bekommen, was – ich weiß nicht mehr, wie viele Bitcoins das damals waren, aber so viel war es umgerechnet. Ich habe versucht, diese Summe vom CEO von Vastaamo zu bekommen, aber sie weigern sich – das Unternehmen weigert sich zu zahlen. Also werde ich jetzt jeden Tag hundert Patientenakten veröffentlichen, bis sie mich bezahlen.

“Die finnische Polizei wusste natürlich längst von der Sache. Sie arbeitete ja bereits mit Vastaamo zusammen, um den Täter zu fassen. Deshalb fiel den Ermittlern dieser Beitrag sofort auf. Sie sicherten alles, was sie finden konnten, und suchten nach Hinweisen.

Genau das ist für verletzliche Menschen ein Albtraum – sie haben ohnehin schon mit psychischen Problemen zu kämpfen, und wenn dann noch solche Informationen in Umlauf kommen, ist das schlimmer, als man es sich überhaupt ausmalen kann. Wir wissen also inzwischen, dass sich „Ransom Man“ viel Zeit bei der Auswahl der ersten hundert genommen hat, die er veröffentlicht hatte. Er wollte die anzüglichsten finden, die es gab. Er wollte die schädlichsten finden.

Also suchte er nach Begriffen wie Vergewaltigungsfantasien, Kindesmissbrauch und auch nach „Polizei“; zu einem bestimmten Zeitpunkt suchte er in der Datenbank also nach solchen Stichworten. Diese ersten hundert Datensätze hat er dann veröffentlicht. Normalerweise, wenn jemand in einem Darknet-Forum einen Ausschnitt aus gestohlenen Daten postet und behauptet, er habe sich irgendwo eingehackt, finden die Leute das lustig und feuern einen vielleicht sogar an. Aber solche Reaktionen hat Ransom Man nicht bekommen.

Er hatte Seiten ausgewählt, von denen man annehmen würde, dass sie für diese Art von Verbrechen und diese eigenwillige pseudomoralische Herangehensweise akzeptabel wären; so könnte man das wohl sagen. Er veröffentlichte den Beitrag nicht nur auf Torilauta, sondern auch in einem öffentlichen Onlineforum namens Ylilauta, das – genau wie Torilauta – als eine Art 4chan bekannt war.

Du kennst doch diese schreckliche Website 4chan, auf der alles erlaubt ist, die „Edgelords“ das Sagen haben und je anstößiger man sich verhält, desto besser? Bei diesen beiden Plattformen – den beiden Orten, auf denen er gepostet hat – war ich beim Sichten der Chat-Logs und bei den Recherchen für das Buch wirklich überrascht, wie viel Hass ihm auf Anhieb entgegenschlug. Die anderen hatten keinerlei Respekt vor ihm. Es gab kein „Wow, gut gemacht“ oder „Das war eine verrückte Aktion.

Super!

“ Alle waren sehr, sehr wütend. Es gab nur sehr wenig Sympathie für „Ransom Man“. Was ich wirklich interessant fand: Wenn man sich den Schlagabtausch ansieht, den er über Stunden auf beiden Websites geführt hat, meinten die Leute: „Du bist ein Script-Kiddie“, „Geh und bring dich um“, „Für dich ist in der Hölle ein Sonderplatz reserviert“ – all diese Dinge wurden ihm an den Kopf geworfen.

Ziemlich schnell wurde sein Beitrag auf der Ylilauta-Website als strafbarer Inhalt gemeldet, also wurde er gelöscht. Aber auf der Darknet-Seite blieb er stehen, und er machte weiter – „Ransom Man“ machte seine Drohung wahr. Er veröffentlichte nochmal hundert Datensätze. In dem Fall würde ausnahmsweise sogar ich ihn so nennen – mache ich sonst nie, denn der Begriff ist meist abwertend gemeint.

Ein „Script-Kiddie“ ist einfach ein Hacker-Anfänger, der keine Ahnung hat, was er da tut. Aber ich mag eigentlich Anfängerinnen und Anfänger. Wir müssen alle irgendwo anfangen. Ich hab also nichts gegen Anfänger.

Aber der Grund, warum ich diesen Typen vielleicht als „Script-Kiddie“ bezeichnen würde, ist der, dass er wirklich nicht weiß, was er da tut. Solche sensiblen Daten als Druckmittel zu benutzen – Mann, das ist total daneben. Mit solchen Daten darf man nicht einfach so rumspielen. Die ganze Sache kommt mir überhaupt so dermaßen rücksichtslos und leichtsinnig vor, wenn man bedenkt, dass die intimsten, privatesten Details anderer Menschen an die Öffentlichkeit gelangen.

Der Typ verfügt über eine unglaubliche Menge an hochpersönlichen Daten und setzt sie einfach als Waffe ein, um daraus Profit zu schlagen. Es ist, als wäre es ihm völlig egal, wie vielen Menschen er damit schadet, nur damit er etwas in der Hand hat, um dieses eine Unternehmen zu erpressen. Es sieht für mich so aus, als würde er hier händeringend nach irgendetwas greifen; was auch immer das ist – Ruhm, Geld oder Respekt? Aber nichts davon bekommt er.

Ransom Man hat sogar darüber gewitzelt. Er sagte, wie einfach es doch gewesen war, in diese Datenbank zu kommen, in der all diese wirklich vertraulichen Daten gespeichert waren. Er sagte, es gäbe kein Passwort. Es lautete „root root“, und er hat das im Forum gepostet, und die Leute haben in gewisser Weise mitgelacht.

Aber dann gab es auch die Meinung, dass er sich damit übernommen habe. Die Leute warfen Ransom Man vor, ein Amateur zu sein, der Brutto und Netto nicht auseinanderhalten kann, und sie fanden, dass er zu viel Geld von dem Unternehmen verlangt hatte. Das Lustige an den Diskussionen im Forum ist, dass er sich als Hacker ständig rechtfertigen musste.

Er sagt: „Nein, nein, nein, ich habe schon super viele Hacks durchgeführt und das hier ist nur einer davon, und ich weiß, was ich tue, und glaubt mir, ich bin ein ernstzunehmender Cyberkrimineller.

“ Aber die Leute haben ihm das nicht wirklich geglaubt. Was aber auch ziemlich beunruhigend und beängstigend war: Während die meisten im Forum sich darüber amüsierten und versuchten, ihm ein schlechtes Gewissen für seine Tat einzureden, gab es auch Leute, die ganz andere Beiträge geschrieben haben: „Moment mal, das sind meine Daten. Bitte, bitte veröffentliche sie nicht.

“So, das war der erste Tag. Schon das brachte einige Leute ganz schön aus der Fassung. Doch Ransom Man kündigte an, dass jeden Tag weitere einhundert Patientenakten dazukommen würden. Und dann, wie auf Knopfdruck, kamen am nächsten Tag weitere hundert dazu.

Am Tag darauf wieder hundert. Wie du dir sicher vorstellen kannst, wurde das Ganze jetzt natürlich von Nachrichtenagenturen auf der ganzen Welt aufgegriffen. Die Menschen in Finnland waren äußerst beunruhigt und besorgt darüber, aber sie konnten sich an niemanden wenden, weil bei Vastaamo das absolute Chaos herrschte. Vastaamo äußerte sich währenddessen nicht öffentlich.

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Zum einen arbeitete das Unternehmen ja mit der Polizei zusammen, um den Täter zu fassen. Zum anderen stand es per E-Mail in direktem Kontakt mit „Ransom Man“. Die Betroffenen waren in Panik. Und Vastaamo versuchte, sich ganz auf die Bewältigung der akuten Krise zu konzentrieren.

Also, 300 verschiedene Patientenakten stehen jetzt im Internet für jeden zum Runterladen bereit, und man musste nur auf einen der Links klicken, um Zugriff auf alle Daten zu bekommen. In einigen Fällen handelte es sich bei diesen Personen um Kundinnen und Patienten von Vastaamo. Es gab also vielleicht Therapienotizen aus einem ganzen Jahr, die die Therapeutin während der Sitzung getippt hatte. Darin steht dann zum Beispiel: „Heute haben wir darüber gesprochen.

Sie wollte das dazu sagen. Ich glaube, es könnte damit zu tun haben.

“ Man kann sich also vorstellen, was für Details die Therapeutin da festhält. Von den Tausenden von Betroffenen waren einige Stammpatienten bei Vastaamo, sodass zu ihnen eine riesige Menge an detaillierten Informationen vorlag. Einige von ihnen waren Gelegenheitspatienten, andere hatten nur ein oder zwei Termine. Aber die ersten 300 Personen, deren Notizen veröffentlicht wurden, waren gezielt als die erschütterndsten Fälle ausgewählt.

Ich denke, er wusste genau, was er tat, als er diese Fälle ausgesucht hat. Wie furchtbar muss das für die Menschen gewesen sein, die ihre intimsten Geheimnisse vertrauensvoll erzählt hatten – und dann wurden die einfach veröffentlicht, für alle sichtbar. Mich würde das völlig aus der Bahn werfen. Ich wäre wahrscheinlich tagelang wie gelähmt und würde mich ständig fragen, wie meine Freunde, meine Familie oder meine Kollegen reagieren würden, wenn sie das alles lesen.

Darin steckt aber wohl auch eine Lehre für den Umgang mit den eigenen Daten: Nur weil etwas sicher sein soll, ist es das noch lange nicht. Unternehmen können versichern, dass sie deine Daten streng vertraulich behandeln. Ob sie das tatsächlich so gut tun, wie sie behaupten, steht auf einem ganz anderen Blatt. Letztlich ist das also auch eine Erinnerung daran, sorgsam mit den eigenen Daten umzugehen – denn niemandem ist deine Privatsphäre so wichtig wie dir selbst.

Doch was er als Nächstes gemacht hat, war wahrscheinlich der größte Fehler in der Geschichte der Cyberkriminalität, denn der Kerl dachte sich: „Ich werde das mal vereinfachen.

“ Also sagte er den Forum-Nutzern: „Hier ist ein großer Ordner. Ihr könnt das Ganze herunterladen. Anstatt über ein, zwei, drei Download-Links gehen zu müssen, ist hier gleich alles.

“ Doch was er versehentlich gemacht hat, war, sein gesamtes Home-Verzeichnis sowie die gesamte Liste und alle Daten der 33.000 Patienten zu veröffentlichen. Mit diesem einen Upload hatte er also all seine Verhandlungstrümpfe verspielt. Er hat den Beitrag spät in der Nacht gepostet und ist dann schlafen gegangen, bevor er seinen Fehler überhaupt bemerken konnte. Zu diesem Zeitpunkt hatten ihn natürlich schon allerhand Cybersicherheitsforscher genau im Blick, darunter auch die Polizei.

Als sie den Beitrag sahen, versuchten alle sofort, diesen TAR-Ordner mit allen Daten herunterzuladen. Aber weil Ransom Man ihn im Darknet über Tor gepostet hatte, war die Verbindung extrem langsam, sodass niemand ihn in Gänze herunterladen konnte. Es gab einfach nicht genug Bandbreite, und alle hatten extrem langsame Download-Geschwindigkeiten. Am Morgen gab es im Forum ein paar Leute, die darüber gesprochen haben – hey, ich habe hier fünf Megabyte, da ein Megabyte, aber diese Datei war zehn Gigabyte groß.

Die langsamen Internetgeschwindigkeiten im Darknet führten dazu, dass die Leute nicht in der Lage waren, die Datei vollständig herunterzuladen. Außerdem hatte „Ransom Man“ auch ein bisschen Glück; ihm ging wahrscheinlich der Speicherplatz aus und es hat sich irgendwie über Nacht gesperrt und ist ausgefallen, sodass nicht viele Leute vollen Zugriff darauf hatten. Aber einigen ist es gelungen, einen beachtlichen Teil dieser Datei zu bekommen. Die vollständige Datei bekam also niemand.

Aber schon die ersten fünf Megabyte enthielten jede Menge aufschlussreiche Daten. Die Leute extrahierten, was sie konnten, und durchforsteten die Inhalte. Darunter waren zahlreiche Angaben zu Patienten – aber auch etwas anderes: Hinweise auf Ransom Man selbst. Es gab also diesen Moment, in dem er aufgewacht ist und seinen Fehler erkannt hat.

Er postete auf Torilauta: „Ups, viel Spaß mit dem großen Paket“, und fügte ein Smiley-Emoji hinzu. Das Interessante daran ist natürlich, dass er eine für ihn ernste Situation versuchte runterzuspielen. Er hat nicht nur sein gesamtes Verhandlungskapital verschenkt, sondern auch wirklich, wirklich wichtige Informationen über sich preisgegeben, die er eigentlich geheim halten wollte. Der Polizei wird also sehr schnell klar: Wenn er weiß, was passiert ist, müssen sie schnell handeln.

Sie begannen in den frühen Morgenstunden sehr schnell damit, diese zwei Gigabyte große Datei, die sie aus dem „Big Tar“ heruntergeladen hatten, zu durchforsten, und fanden eine IP-Adresse, eine entscheidende IP-Adresse. Das war ein riesiger Glücksfall für die Polizei. Und nicht nur das: Seltsamerweise stammte die IP-Adresse von einem Cloud-Hosting-Anbieter in Helsinki, wo die Ermittlungen gerade stattfanden.

Ich habe mit dem leitenden Ermittler, Marko Leponen, gesprochen, und er sagte, es habe ein wahnsinniges Wettrennen gegeben, um zum Clouddienstleister zu gelangen und den Server so schnell wie möglich vom Netz zu nehmen, damit „Ransom Man“ keine Kontrolle mehr darüber hatte. Leponen sagte, es sei ein Wettlauf gegen die Zeit gewesen, auch gegen „Ransom Man“ selbst.

Er sah live mit an, wie Dateien gelöscht wurden, und er sagte, er habe sofort zwei Polizeibeamte in ein Auto gesetzt, mit heulenden Sirenen quer durch die Stadt, um zu versuchen, rechtzeitig diesen Ort zu erreichen. Ein anderer Beamter versuchte in den frühen Morgenstunden telefonisch, Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Und schließlich gelang es ihnen. Ein Mitarbeiter des Unternehmens rannte durch das Lager, fand den Server und zog den Stecker, sodass die Verbindung zu „Ransom Man“ unterbrochen wurde.

Der versuchte gerade, die Beweise von seinem riesigen Server zu löschen, auf dem noch viel mehr gespeichert war als auf dem großen „Tar“-Server. Er konnte nur eine bestimmte Menge löschen, weil sie gerade noch rechtzeitig dort ankamen, um den Stecker zu ziehen. Wow, meine Güte, die Polizei war hier wirklich auf Zack. Im Tor-Netzwerk, also dem Darknet, sind IP-Adressen verborgen.

Die Dateien hätten also theoretisch überall auf der Welt liegen können und die Polizei hätte nicht gewusst, wo sie nach Ransom Man oder dem Server suchen sollte. Doch die veröffentlichte Datei verriet genau, wo die anderen Dateien gehostet wurden. Das war ein schwerer Fehler und lieferte der Polizei den ersten entscheidenden Hinweis. Sie beschlagnahmte den Server und nahm ihn zur Auswertung mit.

Ja, sie haben den Server in ihr Labor im Cyber-Hauptquartier in Helsinki gebracht und angefangen, ihn zu untersuchen, und dabei haben sie eine Fülle von Informationen bekommen – nicht nur über diesen konkreten Hackerangriff, sondern auch über die Art des Netzwerks und der Infrastruktur, die genutzt wurden und welche anderen Cloudspeicheranbieter „Ransom Man“ nutzte. Es gab Belege für bestimmte Dinge, weitere kleine Hinweise und Spuren, die sie zu Onlinekonten führten, für die sie Google oder wen auch immer vorladen konnten, um Informationen über bestimmte Personen zu bekommen.

Es war eine wahre Fundgrube. Es war ein absoluter Segen für die Polizei. Klingt ganz eindeutig danach, als hätte „Ransom Man“ es komplett verbockt. Alle Daten, die er gegen Lösegeld zurückhalten wollte, sind jetzt im Umlauf, also hatte er nichts mehr, womit er Vastaamo erpressen konnte.

Ich an seiner Stelle hätte gedacht: „Oh Shit, was soll ich nur tun?

“ Ich hätte alles auf meinem Rechner gelöscht, ihn zugeklappt, in Brand gesteckt und versucht, so schnell wie möglich unterzutauchen. Ich weiß nicht, was damals genau in seinem Kopf vorgeht, aber er denkt sich wahrscheinlich: Okay, wie kann ich noch Geld verdienen? Ich bin schon so weit gekommen. Ich muss daraus irgendwie Geld machen.

Der nächste Schritt ist also wirklich, wirklich übel. Er findet in den gestohlenen Daten die E-Mail-Adressen von so vielen der 33.000 Patienten wie möglich – ich glaube, es waren ungefähr 27.500 E-Mail-Adressen –, und dann schickt er jeder einzelnen Person in einem einzigen Rundschreiben eine E-Mail, in der ihr Name steht, personalisiert mit ihrer Sozialversicherungsnummer, und er schreibt: „Ich habe versucht, Vastaamo dazu zu bringen, mich zu bezahlen, damit ich eure Daten nicht veröffentliche.

Da sie mich aber nicht bezahlen, müsst ihr das jetzt tun.

“Wow, er kontaktiert alle, die er erreichen kann, um sie dann einzeln zu erpressen? Das ist grausam. Die sind doch ohnehin schon völlig am Boden mit dem Wissen, dass so viele ihrer Geheimnisse öffentlich gemacht worden sind – und jetzt schlägt er nochmal zu, tritt quasi nach, und sagt: „Gebt mir Geld, dann lösche ich eure Daten.

“…er verlangt 200 Euro in Bitcoin, und wenn sie nicht innerhalb von vierundzwanzig Stunden zahlen, steigt der Betrag auf 500 Euro in Bitcoin. Andernfalls werden ihre Daten online veröffentlicht. Natürlich hat er den CEO von Vastaamo und dessen Führungskräfte in Kopie gesetzt. An diesem Punkt gerät Vastaamo völlig in Panik.

Unzählige Menschen, die gerade erst davon erfahren hatten, riefen nun an und waren sehr besorgt. Sie riefen nicht nur bei Vastaamo an, sondern es gab auch eine Flut von Anrufen bei der Polizei. Und ehrlich gesagt, ich kann mich an keine Datenpanne erinnern, bei der der Hacker versucht hat, alle Opfer zu erpressen, deren Daten betroffen waren.

Ich weiß, dass Leute Datenlecks durchforsten, um nach Zielen zu suchen, und dass die Betroffenen deshalb oft selbst Opfer sind, aber sie alle auf diese Weise einzeln zu erpressen – das ist für mich neu. Ja, in dieser Größenordnung ist das sicher beispiellos, und wenn man mit einigen der Sicherheitsexperten spricht, die sich damals damit befasst haben, ist dies ein echter Tiefpunkt in der Cyberkriminalität. Das ist das Schlimmste des Schlimmen.

Hier handelt es sich um einen Cyberkriminellen, der zuerst etwas Verabscheuungswürdiges tut, indem er versucht, das Unternehmen zu erpressen, der dann gescheitert ist und sich nun direkt in die Posteingänge dieser schutzbedürftigen Menschen einschleicht. Die Auswirkungen, die das hatte, sind einfach schrecklich. Ich habe mit ungefähr fünfzehn Opfern gesprochen, und man hört außerdem einige Geschichten darüber, wie sehr es sie getroffen hat. Eine der Frauen, mit denen ich gesprochen habe, meinte, es hätte sich wie eine „digitale Vergewaltigung“ angefühlt.

Eine schreckliche Vorstellung und eine so schreckliche Beschreibung, aber es macht mir sehr deutlich, wie sich das anfühlt. Wenn einem Daten gestohlen werden – private Daten –, kann sich das wie ein Einbruch anfühlen, meinten einige Opfer. Aber der Diebstahl genau dieser Art von Informationen ist einfach ein unglaublicher Eingriff in die Privatsphäre. Joe sprach mit dem Anwalt einiger Betroffener.

Der erzählte ihm, dass manche Menschen diese Nachricht nicht verkraften konnten: Aus Angst vor der Scham, die eine Veröffentlichung ihrer Daten mit sich bringen würde, nahmen sie sich das Leben. Für die Betroffenen war es eine furchtbare, düstere und grausame Zeit. Hier endet Teil 1 von „Dein Trauma im Darknet“. Während ganz Finnland nach dem Erpresser suchte, tauchte plötzlich ein Name auf, bei dem Joe Tidy aufhorchte.

Hört davon in Teil 2. Diese Episode wurde im englischen Original von Jack Rhysider erstellt. Den Text haben Judith Hohmann und Marko Pauli übersetzt und gesprochen, als Hacker Ryan aktiv war: Dennis Jundt