Die Zahl der Darmspiegelungen zur Vorsorge steigt in Rheinland-Pfalz von 25.000 im Jahr 2019 auf 35.000 im Jahr 2025. Grund ist unter anderem, dass Frauen seit April 2025 ab 50 Jahren Anspruch auf die Untersuchung haben, was der Altersgrenze für Männer entspricht.

Immer mehr gesetzlich Versicherte in Rheinland-Pfalz nehmen eine Darmspiegelung zur Vorsorge wahr. Was steckt hinter dem Anstieg? Mainz - Tausende Menschen erkranken jedes Jahr in Rheinland-Pfalz an Darmkrebs, der bei Männern und Frauen zu den drei häufigsten Krebsarten zählt.

Die zur Vorsorge empfohlene Darmspiegelung wurde nach Auswertungen des Wissenschaftlichen Instituts der AOK zuletzt von immer mehr gesetzlich Versicherten in Anspruch genommen. So sei die Zahl der Vorsorgeuntersuchungen von 25.000 im Jahr 2019 auf 35.000 im Jahr 2025 gestiegen. Das hohe Plus liegt aber auch daran, dass mehr Menschen einen gesetzlichen Anspruch darauf haben.

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"Seit April 2025 können auch Frauen schon ab 50 Jahren eine Darmspiegelung zur Darmkrebsfrüherkennung gesetzlich in Anspruch nehmen. Damit gilt für Frauen und Männer dieselbe Altersgrenze", erklärte die Vorstandsvorsitzende der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland, Martina Niemeyer. Zuvor habe die Altersgrenze für Frauen bei 55 gelegen. An diesem Samstag ist der Tag der Krebsvorsorge, der von der AOK und der Deutschen Krebsgesellschaft vor fünf Jahren initiiert wurde und an die Bedeutung von Früherkennungsuntersuchungen erinnern soll. Im Jahr 2023 - aktuellere Daten liegen nicht vor - wurde laut dem Krebsregister Rheinland-Pfalz bei 1.650 Männern und 1.330 Frauen Darmkrebs diagnostiziert. Im selben Jahr wurden insgesamt 1.119 Todesfälle im Zusammenhang mit dieser Diagnose gezählt. Sowohl die Verbreitung als auch die Todesraten sind in den vergangenen Jahren laut Krebsregister leicht zurückgegangen.