Darmstadt 98 gegen Eintracht Braunschweig: Aufeinandertreffen mit Aufstiegsambitionen

Die Begegnung zwischen Eintracht Braunschweig und Darmstadt 98 am 22. Spieltag in der 2. Bundesliga verspricht ein spannendes Duell mit Aufstiegsambitionen. Die Gastgeber aus Braunschweig werden versuchen, ihre positive Form aus der letzten Woche zu bestätigen, während die Lilien aus Darmstadt nach einem schwachen Phase auf den erneuten Sieg drängen.

Tempelmann erobert im Mittelfeld von Papela den Ball und zieht nach einem Solo nur durch ein Foul seiner Gegner zum Stehen. Thiede sieht für seinen Zupfer Gelb. Ivanov zieht entlang der rechten Seite und findet mit seinem Pass in der Mitte Szabo. Doch dessen Kopfball ist für Schuhen kein Problem. Die Gastgeber sind hier bislang die tonangebende Mannschaft. 74 Prozent Ballbesitz in der Anfangsphase sprechen eine klare Sprache.

Baas bringt den Ball nach einer kurz ausgeführten Ecke von links in die Mitte. Dort fliegt der Ball aber an allen vorbei. Papela fällt Di Michele Sanchez an der linken Strafraumkante. Durchaus eine gute Freistoßposition für die Hausherren. Lidberg und Papela mit einem starken Doppelpass im gegnerischen Sechzehner, ehe der Schwede den Ball aus kurzer Distanz an den Pfosten setzt - Hoffmann war auch noch am Ball. Der Treffer hätte ob einer Abseitsstellung aber ohnehin nicht gezählt. Das Gespann um den Unparteiischen Max Burda führt die Teams auf den Rasen. Gleich geht es los. Das Hinspiel der beiden Teams endete Mitte September vergangenen Jahres mit einem 1:1-Remis. Im Übrigen war das damals das Debüt von Kohfeldt an der Seitenlinie der Lilien. Auch der Direktvergleich kommt ausgeglichen daher. Bei 25 Duellen gab es je acht Siege bei neun Remis. Sein Gegenüber Florian Kohfeldt muss nach dem 0:3 gegen Elversberg auf den für acht Spiele gesperrten Nürnberger verzichten, der von Guille Bueno ersetzt wird. Zudem beginnen Boetius (Startelfdebüt für den SVD) anstatt des erkrankten Förster sowie Lidberg für Vilhelmsson. Personell gehen es die Hausherren wie folgt an. Nach dem 2:0 beim KSC nimmt Trainer Daniel Scherning lediglich einen Wechsel vor. Anstelle von Tachie beginnt Philippe in der vordersten Reihe. Darmstadt hingegen hat nach dem anfänglichen Aufschwung unter Florian Kohfeldt etwas den Faden verloren. Seit fünf Spielen warten die Lilien auf einen Sieg, die letzten drei Partien gingen allesamt verloren. Die Eintracht hat sich nach einem mäßigen Start ins neue Jahr (zwei Remis, eine Niederlage) mit einem Sieg vergangene Woche gegen Karlsruhe von einem direkten Abstiegsplatz befreit - und kann mit einem weiteren Dreier nun sogar bis auf vier Punkte auf Darmstadt 98 aufschließen. Unter anderem Eintracht Braunschweig und Darmstadt 98 eröffnen den Samstag des 22. Spieltags in Liga zwei. Los geht es im Eintracht-Stadion ab 13 Uhr





