Darmstadt 98 kassiert erneut Niederlage - Kohfeldt sieht positives in der Einstellung

Darmstadt 98 erlitt in Braunschweig die vierte Niederlage in Folge. Trotz des 0:1-Ergebnisses zeigte sich Trainer Florian Kohfeldt zufrieden mit der Einsatzbereitschaft seines Teams, kritisierte aber die Schauspielerei des Gegners. Kohfeldt blickt optimistisch in die Zukunft und hofft auf baldige Rückkehrer.

Das Jahr 2025 ist noch nicht das von Darmstadt 98. Auch in Braunschweig mussten sich die Hessen wieder geschlagen geben. Florian Kohfeldt zeigte sich dennoch zufrieden mit seinem Team, anders als mit dem Auftreten des Gegners. Für Darmstadt 98 läuft es weiterhin alles andere als rund. Das 0:1 in Braunschweig markierte für die Lilien nun schon die vierte Niederlage in Serie, dabei schossen die Hessen keinen einzigen Treffer.

\'Es tut mir einfach leid für die Jungs', befand Trainer Florian Kohfeldt im Anschluss an die Partie bei, da seine Mannen angesichts von einigen Ausfällen 'mit dem aller letzten Aufgebot angereist sind', dabei dennoch 'eine aufopferungsvolle Leistung gebracht haben, die dann nicht belohnt wurde'. Zwar sei seine Elf spielerisch 'nicht in dem Flow, in dem wir vor Weihnachten waren - wo soll das auch herkommen, wenn wir ehrlich sind?', dennoch zeigte sich der 42-Jährige vor allem mit der Einstellung seiner Elf zufrieden. 'Die Leistung und die Art und Weise vom Mentalen her gibt mir heute ein total positives Gefühl.' \Alles andere als ein positives Gefühl hatte Kohfeldt dann bei ein paar Themen, die dann einfach schwierig sind'. Dazu zählte er zum einen die zwei abgefälschten Lattentreffer seines Teams durch. Zum anderen aber auch die Schlussminuten, in denen der Ball wenig rollte und es stattdessen viele Spielunterbrechungen gab. Dabei ging sein Blick vornehmlich auf die Gastgeber, die 'an die Grenzen des Erlaubten gegangen sind, was das Thema Schauspielerei, Liegenbleiben angeht'.-, bekam seit Fett weg.'Ist halt peinlich, ne. Also dann gefühlt zweimal den Krankenwagen zu rufen und dann direkt wieder auf das Feld zu rennen ... Dann wird's halt auch auf Dauer schwierig, die Glaubwürdigkeit für Kopfverletzungen hochzuhalten. Da haben wir alle eine Verantwortung und der ist der Spieler sicherlich heute nicht gerecht worden. Bei all der Aufregung zählt es für Darmstadt nun, den Bock umzustoßen. Durch die erneute Niederlage beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz nur noch fünf Punkte. Grund zur Sorge für Kohfeldt ist das allerdings nicht. 'Wir hoffen, dass wir jetzt diese Woche den ein oder anderen zurückkriegen, da sind wir ganz optimistisch und dann werden wir auch wieder Möglichkeiten haben, Spiele zu gewinnen . Seit ich hier angefangen habe, schauen ich darauf, dass wir stabil durch die Saison kommen und das heißt, die Liga zu halten.' Vielleicht ein kleiner Mutmacher für die Lilien. In der kommenden Woche geht es gegen den FC Schalke 04 - ein Gegner, mit dem beim Blick auf die Hinrunde sicher noch gute Erinnerungen verbunden sind





