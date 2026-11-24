Lars Kehl hatte bei Darmstadt 98 bislang keine einfache Zeit. Gegen Heidenheim spielte er sich mit zwei Treffern in den Fokus. Seinem Trainer Florian Kohfeldt hat er allerdings schon vorher imponiert.

Lars Kehl hatte bei Darmstadt 98 bislang keine einfache Zeit. Gegen Heidenheim spielte er sich mit zwei Treffern in den Fokus. Seinem Trainer Florian Kohfeldt hat er allerdings schon vorher imponiert.am Freitag direkt zu: Eigentlich hatte er Lars Kehl nicht von Beginn an bringen wollen.

"", sagte er am ARD-Mikrofon und meinte damit Lance Duijvestijn, der kurzfristig verletzt passen musste. Nur deshalb rutschte Kehl in die Startelf – und kurz darauf als Matchwinner jubelnd über den Rasen am Böllenfalltor. Ich habe ihm gesagt, dass ich bereit bin und er mich immer bringen kannIch bin froh, dass er es gemacht hat.

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" Und weil Kehl ein starkes Spiel machte, das er mit zwei Treffern – dem wichtigen Ausgleich und dem 3:1, das den Deckel auf das Spiel setzte – krönte, waren an diesem Abend auch alle anderen froh, die es mit Darmstadt 98 hielten. Dabei hatte Kehl, der im Sommer vom VfL Osnabrück gekommen war, bislang keine einfache Zeit in Südhessen. Gegen Heidenheim kam er erst zu seinem zweiten Startelf-Einsatz, mehrfach wurde er nur für die letzten Minuten eingewechselt.

"", beschrieb Kohfeldt seine Entscheidungsfindung kurz vor der Partie gegen Heidenheim und nannte Noah Weißhaupt als Spieler mit positiver Entwicklung, den er nicht zugunsten von Kehl aus dem Team nehmen könne. Am Freitag standen beide gemeinsam auf dem Feld. Dabei wirkte Kehl keineswegs wie ein Fremdkörper im Lilien-Mittelfeld – im Gegenteil. Bei seinem ersten Tor war er das Ziel einer herrlichen Kombination der Kollegen, bei seinem zweiten Treffer lauerte er hellwach und nutzte aus, dass der Ball zu ihm durchrutschte.

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"", sagte er im Anschluss. "Ich wollte die Chance nutzen und Gas geben. "beim Pokalspiel bei Bundesligist Elversberg . Seinerzeit wurde er nach nur wenigen Minuten für den verletzten Nicolas Verkooijen eingewechselt und zirkelte prompt einen Freistoß wunderschön ins Tor.

Damit beeindruckte er auch seinen Coach:" Nach dem Spiel gegen Elversberg habe ich zu ihm gesagt: Genau über solche Auftritte erhöht man die Chance, dass man immer im Kopf des Trainers ist für mögliche Startelf- oder Kadernominierungen ", sagte Kohfeldt. Und setzte gegen Heidenheim, als der Platz von Duijvestijn frei wurde, auf den früheren Junioren-Nationalspieler. Als dieser den frühen Rückstand der Lilien gegen Heidenheim ausglich, sprintete Kohfeldt direkt über den halben Platz, um sich mit Kehl zu freuen.

"", schwärmte der Torschütze, der sich, seine Mannschaft und seinen Coach auch in Zukunft in Ekstase versetzen möchte.gibt ihm recht. Nach einem kurzzeitigen Sprung auf Platz 12 finden sich die Lilien nach dem Spieltag auf Relegationsrang 16 wieder. Alles ist eng, die Teams zwischen Platz 12 und Platz 16 sind punktgleich. Deshalb gilt:"" Womöglich spielt Kehl bei der Planung, wie das gelingen soll, in Kohfeldts Kopf nun eine noch größere Rolle.