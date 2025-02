Darmstadt 98 vor Braunschweig-Spiel: Verletzungspech und Rückkehr von Boetius

SV Darmstadt 98 steht vor dem Auswärtsspiel gegen Eintracht Braunschweig und kämpft mit zahlreichen Verletzungen. Neuzugang Jean-Paul Boetius könnte bereits in die Startelf zurückkehren, während Trainer Kohfeldt bei Isac Lidberg Vorsicht walten lässt.

Beim SV Darmstadt 98 werden die Spieler knapp. Der Winterneuzugang Jean-Paul Boetius könnte so früher als erwartet zu seinem ersten Startelf-Einsatz kommen. Beim gerade genesenen Angreifer Isac Lidberg bremst der Coach jedoch und will nichts überstürzen.

Vor dem Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig ist die ohnehin schon lange Liste der Ausfälle beim SV Darmstadt 98 erneut gewachsen: Neben den Langzeitverletzten Fabian Holland, Paul Will, Matthias Bader, Christoph Zimmermann sowie Kai Klefisch kommen Mittelfeldspieler. Bei dem 25-Jährigen erwartet der Verein noch in der laufenden Woche die Verkündung des Strafmaßes. Ein Fragezeichen steht weiter hintererstmals von Anfang an für die Lilien spielen.'Djanga ist eine Option für die Startelf', sagte Trainer Florian Kohfeldt am Donnerstag. Ob es für 45 oder womöglich schon für 60 Minuten reiche, wisse er noch nicht. Boetius war wegen einer Krebserkrankung zuletzt eineinhalb Jahre ohne Verein gewesen. Der 30 Jahre alte, niederländische Mittelfeldspieler, der schon für Mainz und Hertha BSC am Ball war, könnte auch eine Führungsrolle auf dem Feld übernehmen, wie Kohfeldt sagte.ein Kandidat für die Startelf. Der beste Torjäger der Lilien (neun Liga-Tore) hatte nach fast zweimonatiger Pause wegen einer Oberschenkelverletzung gegen Elversberg sein Comeback als Einwechselspieler gegeben. Kohfeldt will jedoch bei dem Schweden nichts überstürzen. Der größte Fehler in Phasen wie dieser sei es, hektisch zu werden beim Umgang mit Verletzungen.'Ich kann jedem Lilien-Fan versprechen, dass wir sehr sorgsam mit Isac umgehen werden', sagte der Lilien-Coach. Nur weil kein anderer Stürmer mehr da sei, werde er jedenfalls nicht spielen.'Der einzige Grund für eine Entscheidung, ob Isac spielt oder nicht, ist Isacs körperlicher Zustand.'Seit nunmehr fünf Spielen sind die Lilien ohne Sieg. Dennoch gibt sich Kohfeldt auch gegen Braunschweig angriffslustig.'Trotz der ganzen Ausfälle haben wir die individuelle Qualität, unsere Stärken auf den Platz zu bringen, mit denen wir schwer zu verteidigen sind', sagte er und fügte an:'Ich weiß noch nicht so genau, wie viel Mann im Bus nach Braunschweig sitzen werden. Aber alle, die in dem Bus sitzen, können sich sicher sein, dass vorne rechts ein Trainer sitzt, der froh ist, dass er mit diesen Jungs nach Braunschweig fährt. Und zwar nur mit einem Ziel: um da zu gewinnen.





