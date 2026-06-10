Dart im Wandel: Vom Pub-Sport zur Profi-Disziplin

Wie der Dartsport sich von einer Kneipenaktivität zu einer hochprofessionellen Sportart entwickelt hat, beleuchtet dieser Artikel. Der Text geht dabei auf die veränderte Rolle von Alkohol und die wachsende Bedeutung von Fitness ein.

Der Dart spocht hat seine Wurzeln in den urigen Kneipen Großbritanniens. Noch heute wird die Tradition des Dart spiels eng mit dem Pub-Kultur verbunden, was historisch auch mit Alkohol konsum verknüpft war.

Doch der Sport hat sich seit den 1990er-Jahren, als auch die Spieler selbst häufig während der Spiele tranken, dramatisch gewandelt. Heute gibt es riesige Turniere mit hohen Preisgeldern und Tausenden von Fans. Das Erscheinungsbild der Spieler hat sich dabei ebenfalls stark verändert: Aus älteren Spielern mit Bierbauch sind häufig durchtrainierte junge Profis geworden. Die Professionalisierung des Dartsports ist unübersehbar, und Alkohol ist heute weitgehend aus dem Spielgeschehen verschwunden, findet aber weiterhin auf den Zuschauerrängen statt.

Ex-Weltmeister Dennis Priestley äußert nun eine überraschende These: Der Engländer ist überzeugt, dass auch heute noch viele Dartprofis hinter der Bühne zur Flasche greifen. Seiner Ansicht nach diene Alkohol dazu, die Nerven zu beruhigen. Er selbst scheint Alkohol als eine Art Dopingmittel zu betrachten, das er in seiner aktiven Zeit eingesetzt hat. Priestley, der 1994 Weltmeister wurde, berichtete einst, dass Profis früher flaschenweise Jack Daniel's konsumiert und er sein eigenes WM-Finale mit vier Bieren gewonnen habe.

Die heutigen Profis bestreiten jedoch, dass sie vor oder während der Spiele gezielt ihren Alkoholpegel steuern. Auch der Dartverband PDC sieht derzeit keinen Handlungsbedarf, wie Geschäftsführer Matthew Porter erklärt: Man habe nicht das Gefühl, kontrollieren zu müssen, da nichts außer Kontrolle geraten sei. Er vergleicht die Situation mit Fußball: Wenn Harry Kane für Bayern München spiele, könne er zwei Bier trinken und anschließend in der Allianz Arena auflaufen, da nichts in den Regeln dies verbiete.

Die neuen Aushängeschilder des Dartsports sind Profis wie Luke Humphries oder Gian van Veen, beide Anfang 30 beziehungsweise 24 Jahre alt und aktuell auf den Plätzen zwei und drei der Weltrangliste. Auch Gerwyn Price, der mit seiner stämmigen Statur wie ein Bodybuilder wirkt, gehört zu den bekannten Gesichtern. Die Bedeutung von Fitness im Dartsport steigt kontinuierlich. Die Turnierdichte ist heute deutlich höher als in den 1990er-Jahren, und die Spieler müssen zu Events in Amerika, Australien und Asien reisen.

Gleichzeitig ist die Konkurrenz größer denn je. Wer dauerhaft zur Weltspitze gehören will, muss auch körperlich Höchstleistungen erbringen können. Die Professionalisierung hat somit auch im Bereich Training und Kondition neue Maßstäbe gesetzt





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