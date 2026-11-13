Darth Vader Lichtschwert: Historischer Auktionsrekord von 4,875 Millionen Dollar

Ein originales, von David Prowse getragenes Darth Vader Lichtschwert wurde bei Heritage Auctions für 4,875 Millionen Dollar versteigert. Dies markiert einen neuen Galaxie-Weiten-Rekord.

Das legendäre Schwert des Bösewichts Darth Vader hat am Markt für Filmrequisiten einen neuen, galaktischen Maßstab gesetzt. Bei einer Auktion des US-amerikanischen Hauses Heritage Auctions wechselte ein originales, bei den Dreharbeiten eingesetztes Lichtschwert den Besitzer. Der erzielte Endpreis belief sich auf 4,875 Millionen US-Dollar, was einem aktuellen Marktwert von rund 4,4 Millionen Euro entspricht. Dieser Betrag etabliert einen bisher unerreichten Rekord für ein einzelnes Filmrequisit aus der Star-Wars-Saga.

Authentische Nutzung durch David Prowse und Bob Anderson

Dieses spezifische Schwert war keine bloße Dekoration oder ein Replikat für Fans. Nach Angaben des Auktionshauses Heritage Auctions wurde das Requisit tatsächlich bei den Dreharbeiten zu den klassischen Filmen genutzt. Es diente unter anderem den Duellen zwischen Darth Vader und Luke Skywalker als Waffe. Die primären Nutzer des Requisits waren der Schauspieler David Prowse, der die physische Präsenz des Dark Lord verkörperte, sowie der olympische Fechter und Stuntman Bob Anderson. Beide standen bei den Aufnahmen hinter der Kamera oder nutzten das Schwert für Nahkämpfe, wobei die Klinge als Verschleißteil regelmäßig ausgetauscht wurde.

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Signifikante Abnutzung als Beweis der Echtheit

Der Zustand des Griffs liefert wichtige Hinweise auf seine bewegte Vergangenheit im Dienst der Produktion. An der Waffe sind deutliche Gebrauchsspuren sichtbar, die als Beleg für die Authentizität gewertet werden. Zu den erkennbaren Defekten zählen tiefe Kratzer, allgemeine Abnutzungserscheinungen, ein Riss im Material und eine abgebrochene Stelle. Während solche Schäden bei ungenutzten Sammlerstücken den Wert normalerweise mindern, gelten sie hier als entscheidender Indikator für den echten Einsatz in einer Hochgeschwindigkeits-Filmproduktion. Die Klinge selbst bestand zunächst aus reflektierendem Material und wurde später durch weiß lackierte Exemplare ersetzt, was den hohen Verschleiß an diesen austauschbaren Teilen erklärt.

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Historische Bedeutung ab Episode IV

Die erste Version dieses Laserschwerttyps kam im Jahr 1977 im Film Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung zum Einsatz. Die Konstruktion bestand aus einem zentralen Griff, der als Herzstück der Waffe diente, während die visuelle Darstellung der Energieklinge durch austauschbare Teile generiert wurde. Diese Bauweise führte dazu, dass der Griff den langen Zeitraum zwischen den Dreharbeiten zur Originaltrilogie überstand, während die Klingen bei den intensiven Kampfszenen immer wieder gewechselt werden mussten. Das nun versteigerte Exemplar repräsentiert genau dieses widerstandsfähige Kernstück, das über Jahre hinweg von verschiedenen Stuntmen und Schauspielern getragen wurde.

Neuer Rekordpreis für Filmrequisiten

Der Verkauf bei Heritage Auctions, einem der führenden Auktionshäuser in den Vereinigten Staaten, hat den Markt für popkulturelle Artefakte neu definiert. Mit einem Gebot von 4,875 Millionen US-Dollar wurde ein neuer Rekordpreis für ein einzelnes Filmrequisit aufgestellt. Dieser Betrag hebt das Objekt in eine eigene Kategorie der Sammlerstücke, die über den reinen Unterhaltungswert hinausgeht und historische Bedeutung besitzt. Der Erwerb dieser speziellen Version, die direkt mit den Darstellern David Prowse und Bob Anderson in Verbindung gebracht wird, demonstriert die anhaltende Faszination der Star-Wars-Saga und den hohen Wert, den Sammler auf originalgetreue, im Einsatz bewiesene Stücke legen.