Die PDC Players Championship Finals 2026 stehen bevor. Ohne Luke Littler hoffen vier deutsche Spieler auf Erfolge im Butlin's Minehead Resort.

Die PDC Players Championship Finals 2026 markieren den wichtigsten Auftakt im Kalender vor der großen Darts-WM 2027. Das Turnier findet vom 27. bis zum 29. November 2026 im Butlin's Minehead Resort in England statt. Es gilt als entscheidende Generalprobe für die Teilnehmer auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. Für die deutsche Szene bietet die Veranstaltung besondere Hoffnungen auf Überraschungen.

Starabwesenheit und deutsches Aufgebot

Der eigentliche Superstar der Szene, Luke Littler, fehlt bei diesem Event. Der Weltranglisten-Erste hat sich nicht qualifiziert, da er auf fast allen Turnieren der Players Championship verzichtet hat. Da es keine Wildcards gibt, erhielt er kein Ticket für das Hauptfeld. In seiner Abwesenheit rücken vier deutsche Spieler in den Fokus der Öffentlichkeit.

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Alle vier deutschen Athleten haben sich über die Players Championship Order of Merit qualifiziert. Sie gehören zu den besten 64 Spielern der Floor-Saison 2026. Besonders große Chancen für einen tiefen Run im Turnier werden dem deutschen Spieler Schindler zugeschrieben. Die Konkurrenz ist zwar hart, doch die deutschen Teilnehmer sehen ihre Chance auf einen Erfolg.

Qualifikation und Turniermechanismus

Bei den Players Championship treten die besten 64 Spieler der Players Championship Order of Merit 2026 gegeneinander an. Diese Rangliste resultiert aus den insgesamt 34 Turnieren der Players Championship-Serie. Nur wer sich über diese strenge Berechnung qualifizieren konnte, erhält Zugang zum Hauptfeld.

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Das Format zwingt die Teilnehmer dazu, über mehrere Wochen hinweg konstant hochklassige Leistungen zu bringen. Die 34 Turniere der Serie dienen als Basis für die Bewertung. Nur die Top 64 dieser Gesamtwertung finden sich im November im Butlin's Minehead Resort wieder. Dies stellt sicher, dass nur Spieler teilnehmen, die in der aktuellen Saison die beste Form zeigen.

Streaming-Angebote und Übertragung

Die Players Championship Finals können nicht im Free-TV verfolgt werden. Die Rechte liegen ausschließlich beim kostenpflichtigen Streaming-Anbieter DAZN. DAZN wird die Players Championship Finals live zeigen. Zuschauer können das Geschehen zudem in Konferenzschaltungen verfolgen.

Interessierte Fans müssen also für den Zugriff auf die Übertragung eine Abonnement bei DAZN abschließen. Eine kostenlose Übertragung im deutschen Free-TV ist für dieses Turnier nicht geplant. Die Informationen zu Spielplan und Übertragungen werden über die offiziellen Kanäle von DAZN verbreitet. Auch ein kostenloser Livestream über Joyn wird für die nachfolgende Darts-WM 2027 angeboten.

Ausblick auf die Darts-WM 2027

Das Turnier dient als letzte große Generalprobe vor der Darts-WM 2027. Spieler und Zuschauer können sich auf ein hohes Niveau freuen. Die Ergebnisse der Players Championship Finals geben Aufschluss über die aktuelle Formkurve der Teilnehmer.

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Für die deutschen Darter ist dies eine wichtige Gelegenheit, um Vertrauen in das eigene Spiel zu schöpfen. Die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft schreitet damit einen weiteren Schritt voran. Alle Fans können die Spiele im November verfolgen und die Entwicklung der Spieler im Blick behalten.