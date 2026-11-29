Die Players Championship Finals 2026 in England starten ohne Luke Littler. Vier Deutsche qualifizierten sich für das Top-64-Feld im Butlin's Resort.

Die Players Championship Finals markieren das wichtigste Turnier im Kalender der PDC vor dem prestigeträchtigen Finale der Darts-Weltmeisterschaft. Vom 27. bis 29. November 2026 verwandelt sich das Butlin's Minehead Resort in England in die Schauplätze der Action. Für deutsche Fans und Akteure birgt dieses Event besondere Chancen, da die Abwesenheit der üblichen Top-Stars das Feld deutlich geöffnet hat.

Startplatz ohne Luke Littler

Der Weltranglistenerste Luke Littler fehlt bei diesem Turnier. Der eigentliche Superstar der aktuellen Darts-Szene hat sich nicht qualifiziert, da er auf fast allen Turnieren der Players Championship 2026 verzichtete. Da es für die PDC Players Championship Finals keine Wildcards gibt, erhielt er kein Ticket.

Also read Players Championship Finals 2026: Deutsche hoffen auf Sensation ohne Littler

Durch diesen Verzicht rücken andere Spieler in den Fokus. Das Teilnehmerfeld wird von den besten 64 Spielern der Players Championship Order of Merit 2026 gebildet. Diese Rangliste resultiert direkt aus den Leistungen in den 34 Turnieren der Players Championship Saison 2026.

Deutsche Teilnehmer im Spotlight

Vier deutsche Spieler haben sich für die Finalrunde qualifiziert. Alle vier haben ihren Startplatz über die Players Championship Order of Merit errungen, wobei sie sich in den Top 64 der Floor-Saison 2026 positionieren konnten. Ihre Teilnahme gilt als große Chance auf eine Überraschung.

Advertisement

Die beste Position innerhalb des deutschen Teams wird Schindler zugeschrieben. Experten und Beobachter sehen in ihm den Spieler mit den stärksten Chancen, weit in das Turnier vorzudringen. Die Konkurrenz ist weltweit stark, doch die Abwesenheit von Littler ändert die dynamischen Verhältnisse im oberen Feld signifikant.

Streaming und Übertragungsinformationen

Die Zuschauer können die Players Championship Finals nicht im Free-TV verfolgen. Der kostenpflichtige Streaming-Anbieter DAZN sichert sich die Rechte und zeigt das Turnier live. Zusätzlich werden Konferenzschaltungen angeboten, um den Zugriff auf das Event zu ermöglichen.

Für die gesamte Darts-Saison bleiben die Players Championship Finals die letzte große Generalprobe vor der Darts-WM 2027. Alle relevanten Informationen zum Spielplan sowie zu den Übertragungen im Free-TV und dem kostenlosen Joyn-Livestream für die Weltmeisterschaft sind parallel dazu verfügbar.