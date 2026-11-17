Martin Schindler und Gabriel Clemens qualifizieren sich für das Achtelfinale des Grand Slam of Darts. Beide deutschen Spieler setzten sich mit 5:3 durch.

Zwei deutsche Darts-Profis haben sich erfolgreich für die nächste Runde qualifiziert. Martin Schindler und Gabriel Clemens ziehen beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton in die Runde der letzten 16 ein. Sie folgen damit dem Vorbild von Nioko Springer, der bereits zuvor diese Hürde genommen hat. Damit sind drei Deutsche im Achtelfinale des prestigeträchtigen Turniers vertreten.

Schindler besiegt Dobey mit klarem Sieg

Martin Schindler sicherte sich seinen Platz im Achtelfinale durch einen knappen 5:3-Sieg im entscheidenden Gruppenspiel gegen den Engländer Chris Dobey. Die Situation vor dem Match war für beide Athleten einfach definiert: Der Gewinner zog weiter, der Verlierer schied aus. Schindler startete stark, nahm dem Gegner den Anwurfleg und baute schnell eine 2:0-Führung auf. Obwohl Dobey im dritten Leg verkürzen konnte, behielt Schindler die Kontrolle. Mit einem starken Zwölf-Darter im achten Leg sicherte er sich den Einzug in die nächste Runde.

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Clemens überwindet Rodriguez nach Spannung

Auch Gabriel Clemens gelang der Einzug ins Achtelfinale, wobei er einen 5:3-Sieg gegen den Österreicher Rusty-Jake Rodriguez benötigte, um den Gruppensieg perfekt zu machen. Clemens profitierte anfangs von Fehlern seines Gegners, der mehrere Doppeln ausließ. Im zweiten Leg wendete sich das Blatt jedoch kurzzeitig, als Rodriguez Clemens' verpasste Checkouts nutzte und den Ausgleich herstellte. Das Spiel entwickelte sich zu einem Festival verpasfter Doppeln, doch Clemens wurde mit der Zeit stabiler. Nach drei verpassten Matchdarts im siebten Leg und einer haarscharf verpassten Chance von Rodriguez im achten Leg checkte Clemens die Doppel-5 zum Gruppensieg.

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Struktur des Turniers und Qualifikationsregeln

Beim Grand Slam of Darts treten die Major-Sieger und -Finalisten des vergangenen Jahres an. Hinzu kommen die Gewinner der Pro-Tour-Turniere sowie weitere qualifizierte Teilnehmer. Das gesamte Teilnehmerfeld bestand aus 48 Spielern, die auf 16 Dreiergruppen verteilt wurden. Diese Gruppenstruktur stellt hohe Anforderungen an die Konstanz der Athleten. Nur die Gruppensieger jeder Gruppe sind qualifiziert, um im Achtelfinale weiterzukommen. Titelverteidiger ist der aktuelle Weltmeister, der ebenfalls um die Punkte kämpft.