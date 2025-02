Darts-Finale überschattet von kurioser Fingerverletzung

Luke Humphries verlor das Darts-Finale der Premier League in Glasgow knapp gegen Luke Littler, nachdem er sich vor dem Match eine Verletzung am Finger zugezogen hatte.

Am zweiten Spieltag der Premier League Darts wurde das Finale von einer kuriosen Verletzung überschattet. In Glasgow blickte Weltranglistenerster Luke Humphries während der Partie gegen Weltmeister Luke Littler immer wieder auf seinen Finger und wischte sich diesen an seiner Hose oder einem Handtuch ab. Der Grund: Kurz vor dem Betreten der Bühne hatte sich der 30-Jährige hinter den Kulissen einen Schnitt am Ringfinger seiner Wurfhand zugezogen.

Ein Nachteil, schließlich hält der betreffende Finger den Pfeil bei der Wurfbewegung. „Meine unerwartete Fingerverletzung hat im Finale nicht geholfen“, schrieb er später bei X und versah seinen Beitrag mit einem lachenden Smiley. Auf Fannachfrage klärte Humphries auf: „Ich habe meine Darts beim Warmmachen rausgezogen und mich an den Drähten des Boards geschnitten. Dann hat es einfach nicht aufgehört zu bluten.“ Die Partie spielte er schließlich mit einem Pflaster am Finger - und verlor knapp mit 5:6. Für seinen Gegner Luke Littler, der seinen Titel in der Premier League gerne verteidigen würde, war es am zweiten Abend der ersten Spieltagssieg. Vor Humphries hatte er in Glasgow bereits Rob Cross (6:5) und Michael van Gerwen (6:2) besiegt. Littler rückt in der Tabelle mit nun fünf Punkten auf Rang zwei vor. Vorne liegt 2024er-Weltmeister Humphries (8), den Littler auch im sechsten Duell in der Premier League bezwingen konnte. Littler spielte in allen seinen Matches über 100 Punkte im Schnitt, in seinem ersten stand er aber kurz vor dem Aus. Cross lag bereits 5:1 in Führung, vergab jedoch seine drei Matchdarts. Übrigens: Den ganzen Abend über nahmen die Zuschauer mit lauten Pfiffen Einfluss auf die Partie. Nachdem Caller Kirk Bevins die Fans im Finale aufforderte, aufzuhören, wurde es nur noch schlimmer. „Sie müssen irgendwann eingreifen und etwas dagegen sagen“, forderte Littler im Anschluss: „Das war ziemlich schlecht, aber ich habe den Sieg geholt.“ Am kommenden Donnerstag geht es in Dublin mit dem dritten von 16 Spieltagen weiter. Am 3. April ist die Premier League auch in der Berliner Arena am Ostbahnhof zu Gast





