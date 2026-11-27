Die Player's Championship Finals 2026 stehen vor der Tür! Für die Spieler bedeutet dies der letzte Härtetest vor der Darts-WM im Dezember. Mehrere prominente Namen sind dieses Jahr nicht dabei - für Deutschland gehen vier Spieler an den Start.

Die Player's Championship Finals 2026 stehen vor der Tür! Für die Spieler bedeutet dies der letzte Härtetest vor der Darts-WM im Dezember. Mehrere prominente Namen sind dieses Jahr nicht dabei - für Deutschland gehen vier Spieler an den Start.

Die WM-Generalprobe steht an! Am Freitag um 13:45 Uhr fällt der Startschuss zu den Player’s Championship Finals 2026. Insgesamt 64 Spieler kämpfen bis Sonntag in der Butlin’s Minehead Arena um die letzte Major-Trophäe des Jahres 2026. Das Turnier gilt seit Jahren als letzter Härtetest vor der Weltmeisterschaft, welche zwei Wochen später im Londoner Alexandra Palace auf die Darts-Welt wartet.

Advertisement

Advertisement

Das Teilnehmerfeld der Finals setzt sich aus den Top 64 der Player’s Championship zusammen. Qualifiziert sind dementsprechend nur die Spieler, die bei der zugehörigen Turnierserie im Jahresverlauf am meisten Preisgeld für sich gewinnen konnten. Das Besondere dieses Jahr:© IMAGO/Action PlusDie ersten beiden Runden werden im K.o. -Modus „best of 11 legs“ und auf zwei verschiedenen Bühnen gespielt, bevor im Achtelfinale am Samstagabend zehn Legs für einen Sieg benötigt werden.