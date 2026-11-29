Martin Schindler steht bei den Players Championship Finals im Viertelfinale - geht der Höhenflug der deutschen Nummer eins noch weiter? Hier gibt es alle Infos zur heutigen Titelentscheidung.

Martin Schindler steht bei den Players Championship Finals im Viertelfinale - geht der Höhenflug der deutschen Nummer eins noch weiter? Hier gibt es alle Infos zur heutigen Titelentscheidung.

Für Martin Schindler ist der Traum vom Major-Titel weiterhin intakt. Der beste deutsche Dartspieler hat bei den Players Championship Finals in Minehead erstmals in seiner KarriereNun trifft „The Wall“ auf den Niederländer Niels Zonneveld. Los geht es um 14.15 Uhr. Sollte Schindler auch diese Hürde meistern, würde im Halbfinale am Sonntagabend entweder der Engländer Stephen Bunting oder Überraschungsmann Tommy Morris warten.

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SPORT1.de & SPORT1 App Der 30-jährige Schindler startete mit einem 6:4-Erfolg gegen den Engländer Charlie Manby in das Turnier. In der zweiten Runde musste der Deutsche deutlich härter arbeiten, setzte sich aber in einem engen Duell mit 6:5 gegen Cameron Menzies durch und zog ins Achtelfinale ein. Dort wartete mit Gabriel Clemens ein Landsmann. Im deutschen Duell behielt Schindler die Nerven und gewann mit 10:9 im entscheidenden Leg.