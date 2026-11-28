Darts-Ikone Phil Taylor zieht nach Aus endgültig Schlussstrich
Phil Taylor beendet nach dem Aus bei den MODUS Super Series International Pairs endgültig seine Karriere. Mit seiner Leistung geht er hart ins Gericht. Auch zur GOAT-Debatte und Luke Littler äußert sich die Darts-Ikone.
Phil Taylor nach enttäuschendem Comeback nun endgültig am Ende: Es war großartig, aber ich bin jetzt wirklich im RuhestandPhil Taylor beendet nach dem Aus bei den MODUS Super Series International Pairs endgültig seine Karriere.
Mit seiner Leistung geht er hart ins Gericht. Auch zur GOAT-Debatte und Luke Littler äußert sich die Darts-Ikone. Phil Taylor zieht nach seinem kurzen Comeback einen endgültigen Schlussstrich unter seine Wettkampfkarriere. .
Nach nur drei Siegen aus zehn Gruppenspielen steht für die beiden Engländer fest, dass sie den Finaltag am Samstag verpassen. Pluto TV : „Es war wirklich großartig, aber ich muss weitermachen. Auch mental muss ich weitermachen.
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