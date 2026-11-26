Legenden-Comeback! Beim International Pairs Turnier feiert Phil Taylor nach acht Jahren Ruhestand sein Comeback. Gemeinsam mit Adrian Lewis tritt der 66-Jährige für England ans Oche. Die beiden verbindet eine erfolgreiche Vergangenheit.

Legenden-Comeback! Beim International Pairs Turnier feiert Phil Taylor nach acht Jahren Ruhestand sein Comeback. Gemeinsam mit Adrian Lewis tritt der 66-Jährige für England ans Oche.

Die beiden verbindet eine erfolgreiche Vergangenheit. Am Montagmorgen ist in Portsmouth der Startschuss zum International Pairs Turnier der MODUS Super Series gefallen. Am heutigen Donnerstag steht eine Legende in diesem Rahmen vor ihrem Comeback: An der Seite seines langjährigen Freundes Adrian Lewis steigt Phil „The Power“ Taylor nach seinem Rücktritt im Jahr 2018 erstmals wieder ins Wettkampfgeschehen ein Insgesamt zwölf Nationen mit je einem Paar kämpfen bis Samstag um die International-Pairs-Trophäe.

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: – Für England trat der 16-malige Weltmeister Taylor mit Lewis bereits fünfmal beim PDC World Cup of Darts an. Dabei vereint die beiden eine erfolgreiche Vergangenheit, denn viermal gewann das Duo die Team-WM. Nach ihrem letzten gemeinsamen Auftritt in 2016 wollen die Engländer international noch einmal angreifen. Ab 14 Uhr treffen Taylor und Lewis in der Gruppe C auf die Teams aus Dänemark und der Schweiz.