Die Players Championship Finals 2026 starten am 27. November 2026 in England. Ohne Luke Littler hoffen vier deutsche Darts-Profis auf große Überraschungen bei der WM-Generalprobe.

Die Darts-Saison läuft auf den absoluten Höhepunkt hin, der vor der großen Weltmeisterschaft noch aussteht. Die Players Championship Finals 2026 finden vom 27. bis zum 29. November 2026 im Butlin's Minehead Resort in England statt. Dieses Turnier gilt als letzte große Generalprobe für die bevorstehende Darts-WM 2027, bei der alle Informationen zum Spielplan, zu den Free-TV-Übertragungen und dem kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar sind.

Qualifikation über die Order of Merit 2026

Am Start sind die besten 64 Spieler der Players Championship Order of Merit 2026. Diese Rangliste basiert auf den Leistungen der Teilnehmer in den 34 Turnieren der Players Championship. Die Qualifikation ist somit strikt an die sportlichen Ergebnisse der laufenden Saison geknüpft, ohne Ausnahmeregelungen oder Bevorzugungen außerhalb der reinen Leistungswerte.

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Der eigentliche Superstar der aktuellen Szene, Luke Littler, fehlt auf der Startliste. Der Weltranglisten-Erste hat sich nicht qualifiziert, da er auf einen Start bei fast allen Turnieren der Players Championship verzichtet hat. Folglich erhielt er kein Startticket für die Finals. Eine Wildcard-Regelung existiert in diesem Jahr nicht, weshalb auch keine besonderen Ausnahmen für den Top-Player gemacht wurden.

Deutsche Spieler als Überraschungsfavoriten

Trotz der Abwesenheit von Littler gibt es im Teilnehmerfeld starke deutsche Vertreter. Vier deutsche Spieler haben sich über die Players Championship Order of Merit qualifiziert und nehmen am Top 64 der Floor-Saison 2026 teil. Alle vier Athleten haben sich ihre Plätze rein verdient und stehen nun unter großer Beobachtung der Fangemeinde.

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Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei einem bestimmten Namen, der als die beste Chance für die deutschen Farben gehandelt wird. Schindler wird im Feld der Top 64 die größten Überraschungspotenziale zugeschrieben. Die Erwartungen an die deutsche Truppe sind hoch, da die Finals als wichtiger Indikator für die Formkurve vor der WM dienen.

Übertragungsmodalitäten und Medienpartner

Für die Verfolgung der Spiele müssen die Zuschauer bereit sein, Gebühren zu entrichten. Die Players Championship Finals können leider nicht im Free-TV verfolgt werden. Der Markt für die Übertragungsrechte hat sich eindeutig auf kommerzielle Streaming-Anbieter konzentriert, die exklusiven Zugang gewähren.

Der kostenpflichtige Streaming-Anbieter DAZN wird die Players Championship Finals live zeigen. Zusätzlich bietet DAZN Konferenzschaltungen an, um den Zuschauern detaillierte Einblicke und Kommentare zu ermöglichen. Dies stellt die primäre Möglichkeit dar, den deutschen Teilnehmern live zuzusehen und die Dynamik des Turniers zu verfolgen.

Freizeitfaktor und Tourismus in Minehead

Das Turnier findet im Butlin's Minehead Resort statt, einer bekannten Location für Familienurlaube und Events in England. Die Lage des Resorts zieht nicht nur Darts-Fans an, sondern sorgt auch für einen wirtschaftlichen Impuls in der Region während der drei Turniertage. Die Atmosphäre im Resort wird durch die intensive Berichterstattung von DAZN und den Live-Besucherzug unterstützt.

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Die drei Tage vom 27. bis 29. November 2026 bieten somit die perfekte Plattform, um die Stimmung vor der Darts-WM 2027 zu testen. Für die deutschen Teilnehmer ist es die letzte große Bühne, um sich vor der WM zu positionieren. Die Kombination aus strenger Qualifikation und der Abwesenheit des Superstars macht das Turnier besonders unberechenbar.